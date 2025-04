World of Samsung 2025: Wenn dein Kühlschrank dich besser kennt als dein Therapeut

Willkommen in der Zukunft, die eigentlich schon Gegenwart ist. Samsung zeigt mit der World of Samsung 2025, wie ein vernetztes Zuhause aussieht, das nicht nur mitdenkt, sondern vor allem mitfühlt. Und das in einem Ausmaß, das selbst Tech-Fetischisten den Atem stocken lässt – AI1 sei Dank.

SmartThings: Das Rückgrat der Smart-Revolution

369 Millionen Nutzer, 4200 Geräte, 340 Partner – SmartThings ist längst nicht mehr nur eine App. Es ist ein lebendiges Ökosystem, das dich kennt, versteht und für dich arbeitet. Benjamin Braun, Chief Marketing Officer von Samsung Europe, bringt es auf den Punkt:

„Bei der World of Samsung geht es nicht nur darum, Produkte zu präsentieren, sondern auch zu zeigen, wie AI1 das tägliche Leben bereichern kann.“

Ob Türklingel, Kühlschrank oder Staubsauger – alles ist verbunden. Alles reagiert. Alles organisiert dein Leben – intelligenter als so mancher Manager.

Bespoke AI: Dein Haushalt, dein Algorithmus

Mit Bespoke AI betreten Haushaltsgeräte die nächste Evolutionsstufe. Waschmaschinen, die deine Kleidung scannen. Trockner, die wissen, was du gerade gewaschen hast. Kühlschränke, die erkennen, ob du noch Karotten daheim hast – oder wieder nur Gin. Geräte wie die WF90F/24 denken mit, analysieren dein Verhalten und helfen dir, Zeit, Geld und Nerven zu sparen. Und das alles mit Stil – Schwarzstahl inklusive.

AI Home Displays: Mehr als ein Touchscreen

Ob in der Waschmaschine, am Kühlschrank oder einfach zentral im Flur: Die AI Home Displays mit 7 oder 9 Zoll sind dein Interface zur Zukunft. Du steuerst deinen Alltag, deine Unterhaltung, deinen Energieverbrauch – oder sagst einfach Bixby, was zu tun ist.

Home Entertainment mit AI1: Kino war gestern

Seit 19 Jahren Marktführer bei TVs – Samsung weiß, wie Entertainment funktioniert. Die 2025er Neo QLED-, OLED- und QLED-Modelle katapultieren uns mit AI1-Picture Optimizer in ein visuelles Paralleluniversum. Deep Learning sorgt in Echtzeit für perfekte Bild- und Tonqualität. Dazu Q-Symphony für kinoreifen Surround Sound und Color Booster Profür Farben, die intensiver sind als das echte Leben.

Art-Fans freuen sich über den größten Art Store aller Zeiten mit über 3.000 Werken – von Louvre bis Art Basel. Und für alle, die Kunst mit einem „OK Google“ verbinden wollen: natürlich ist alles smart steuerbar und updatesicher durch 7 Jahre One UI Tizen & Knox Security.

Gaming auf Steroiden: AI1 inside

Zocken wie ein Profi – mit dem neuen Odyssey OLED G8, dem ersten 27-Zoll-4K-OLED-Gaming-Monitor mit AI1-Auto-Game-Modus, 240 Hz und 1 ms Reaktionszeit. Oder doch lieber der 49-Zoll Odyssey G9 mit Curved-Screen für das immersive Next-Level-Feeling?

Gaming war noch nie so smart, so flüssig, so… Samsung.

Galaxy AI1: Wenn dein Smartphone dein bester Assistent ist

Die Galaxy S25 Serie bringt AI1 direkt in deine Hosentasche. Live-Translate übersetzt Anrufe in Echtzeit, Generative Edit macht deine Fotos zum Kunstwerk, und die Now Bar hält dich direkt vom Sperrbildschirm auf dem Laufenden. Alles in einem intelligenten Netzwerk verbunden – von deinem Staubsauger bis zum Kühlschrank.

SmartThings Home Insight zeigt dir sogar, ob dein Hund brav war – via JetBot-Kamera, natürlich.

Kühlen, Putzen, Wäschewaschen – in smart

Ob der neue RM94F-Kühlschrank mit AI Vision (erkennt automatisch 37 Lebensmittel) oder die WF90F-Waschmaschine mit Bubble Shot und AI Energy Mode – Samsung kombiniert Innovation mit echter Alltagserleichterung. Dank Auto-Cycle-Link sprechen Waschmaschine und Trockner miteinander, als wären sie ein altes Ehepaar. Der Bespoke AI Jet Ultra saugt smarter, erkennt Teppicharten, Ecken – und hat mehr Power als dein erster Mopedmotor.

Und: Mit dem neuen Jet Bot Combo AI bekommst du einen Putzroboter, der Flecken erkennt, Kabel umkurvt und sich selbst in der Steam+ Clean Station mit heißem Dampf desinfiziert. Selbstverständlich energieeffizient – denn AI1 spart dir nicht nur Zeit, sondern auch Strom.

AI1 ist überall – und bleibt trotzdem charmant

Die „World of Samsung 2025“ zeigt: Das vernetzte Zuhause ist keine Vision mehr, sondern Alltag – sinnvoll, intuitiv und maßgeschneidert auf deinen Lebensstil. Technik war noch nie so persönlich. Oder wie Benjamin Braun sagt:

„Wir bei Samsung haben uns zum Ziel gesetzt, alle Geräte intelligenter und vernetzter zu machen.“

Mission geglückt. Und wie!

Samsung definiert 2025, wie Technik aussehen muss: smart, effizient, elegant. Vom Bildschirm bis zum Besen, von der Waschmaschine bis zur Wohnzimmertapete – alles spricht miteinander. Und mit dir. World of Samsung ist nicht nur eine Produktshow. Es ist ein Lebensgefühl. Und vielleicht das erste Mal, dass ein Kühlschrank dir dabei hilft, ein besserer Mensch zu werden.