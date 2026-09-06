KFC bringt die „Doritos Loaded Bag“ ab Herbstbeginn österreichweit in seine Filialen. Die limitierte Kombination aus Doritos-Crunch und knusprigem Hühnchen kostet als Single 6,90 Euro, im Menü 9 Euro – auch in einer Veggie-Variante zum gleichen Preis.

© KFC

Es gibt diesen einen Moment beim Fast-Food-Schalter, in dem man genau weiß, dass die Bestellung eigentlich keine gute Idee ist – und genau deshalb bestellt man sie doch. Diesen Moment hat sich KFC für seine neue Kollaboration ausgesucht: Doritos, die ikonischen dreieckigen Chips mit dem unverkennbaren Käsestaub-Geschmack, wandern jetzt direkt in die Hendl-Tüte.

Was steckt in der Tüte?

Zur Wahl stehen zwei Sorten: „Tex Mex Cheese“ für alle, die es würzig und käsig mögen, und „Tex Mex Avocado“ für die cremigere Variante. Statt der klassischen Chicken Strips gibt es auf Wunsch auch Veggie Strips – Rezeptur und Preis bleiben dabei identisch, ein Detail, das bei Fast-Food-Kollaborationen selten so selbstverständlich mitgedacht wird.

Zwei Marken, ein Crunch

Die Doritos Loaded Bag by KFC ist als Limited Edition angelegt – nur für kurze Zeit und nur, solange der Vorrat reicht. Betrieben werden die heimischen KFC-Filialen von Queensway, das nach eigenen Angaben ausschließlich mit zertifizierten Zutaten arbeitet und sein Hühnchen frisch im Restaurant paniert, statt es vorgefertigt anzuliefern. International läuft die KFC-Doritos-Kollaboration bereits seit August in 27 europäischen Märkten, Österreich zieht mit Herbstbeginn nach.

Nichts für jeden Tag

Wer schon beim Langos skeptisch die Augenbraue hebt, wird bei einer Tüte aus Chips und Frittiertem vermutlich nicht spontan zum Fan. Aber genau darin liegt der Punkt: Streetfood-Mashups wie dieser leben von der kurzen Verfügbarkeit und dem Überraschungsmoment, nicht vom Anspruch auf die ausgewogene Mahlzeit. Wer ohnehin eine Schwäche für doppelt Frittiertes hat, weiß längst, worauf er sich einlässt.

Doritos Loaded Bag by KFC im Überblick:

Start: Herbstbeginn September 2026, österreichweit

Sorten: Tex Mex Cheese, Tex Mex Avocado (auch vegetarisch mit Veggie Strips)

Preis: 6,90 Euro solo, 9 Euro im Menü

Verfügbarkeit: limitiert, solange der Vorrat reicht

Ob die Kombination hält, was sie auf Social Media verspricht, muss jede und jeder selbst am Schalter herausfinden. Der erste Bissen entscheidet – wie eigentlich immer beim Fast Food.

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