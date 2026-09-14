Zwanzig Jahre, rund 200 Veranstaltungen, mehr als sechzig Locations: Die VIENNA DESIGN WEEK feiert heuer runden Geburtstag – und blickt dabei genauso nach vorne wie zurück.

Vom 25. September bis 4. Oktober verwandelt sich Wien wieder in eine „City Full of Design“. „In der Zeit, die ein Mensch braucht, um erwachsen zu werden, ist die VIENNA DESIGN WEEK zu einem der maßgeblichen Designfestivals in Europa geworden“, sagt Festivaldirektor Gabriel Roland. Rund 50.000 Besucher:innen werden bei der Jubiläumsausgabe erwartet, der Eintritt ist größtenteils frei.

Ein Rückblick als Ausstellung

Zur Feier des runden Geburtstags zeigt das Festival die Ausstellung „Archiv des Zufalls“ mit persönlichen Fundstücken aus zehn Jahren wechselnder Festivalzentralen, während die Gruppenausstellung „Anniversary Tour – Ehrenrunde“ die Europatournee mit Stationen in Brüssel, Mailand, Mikulov, Frankfurt und Logroño Revue passieren lässt. Beim Jubiläumssymposium „The Stages of Design Grief“ diskutieren internationale Expert:innen am 26. September unter Moderation von Matylda Krzykowski, welche Rolle Design zwischen Klimakrise und Künstlicher Intelligenz künftig spielen kann.

Gastland Luxemburg und alte Handwerksbetriebe

Luxemburg tritt heuer als Gastland auf, organisiert von Kultur | lx und Design Luxembourg, mit der zentralen Ausstellung „Two-O-Eight – Designing Voices“. Bei den traditionellen Passionswegen arbeiten internationale Gestalter:innen mit Wiener Traditionsbetrieben zusammen: Das niederländische Studio GROOVIDO mit der Hietzinger Gärtnerei Blumen Weisz am Kranzbinden, der luxemburgische Designer Christophe de la Fontaine mit A.E.Köchert Juweliere an Schmuck zwischen Ornament und Unisex, und Künstlerin Anna Paul mit der Floridsdorfer Seilerei Haanl an den skulpturalen Qualitäten des Seils.

Wo alles zusammenläuft

Hauptveranstaltungsort ist wieder die Festivalzentrale am Hietzinger Kai 101, Eintritt frei, mit dem großen „Spotlight“-Abend am 26. September von 17 bis 22 Uhr in Anwesenheit der Aussteller:innen. Auch das MAK würdigt das Jubiläum: Die von Peter Klinger kuratierte Ausstellung im Plakatforum versammelt sämtliche Kampagnenplakate der VIENNA DESIGN WEEK seit ihrer Gründung 2006 durch Lilli Hollein, Tulga Beyerle und Thomas Geisler. Presseakkreditierte können sich für die Pressetour am 24. September anmelden, Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in der Festivalzentrale.

Alle Programmdetails und aktuelle Termine gibt es unter viennadesignweek.at.

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