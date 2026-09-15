Der Kulturherbst im Saarland bündelt sie bis weit in den November: Urban Art Biennale, Warhol-Schau und Krimifestival liegen nur wenige Autominuten auseinander – ein kompaktes Programm für alle, denen der Sommer zu wenig Zeit für Kunst gelassen hat.

Wer zum ersten Mal vor der Völklinger Hütte steht, braucht einen Moment. Sechs stillgelegte Hochöfen, rostrote Rohrleitungen, ein Gerüst aus Eisen, das sich über die Landschaft schiebt wie ein liegengebliebener Dinosaurier – und mittendrin, seit Jahren schon, internationale Kunst. Das einzige vollständig erhaltene Eisenwerk der Hochindustrialisierung ist UNESCO-Weltkulturerbe und gleichzeitig die eigenwilligste Ausstellungshalle Europas. Genau diese Kombination macht das kleine Bundesland gerade jetzt, im ruhigeren Herbst, zu einem lohnenden Ziel.

Rost wird zur Leinwand

Den Auftakt macht der Kulturherbst dort, wo es am wenigsten nach Kunstbetrieb aussieht: Noch bis Mitte November ist in der Hütte die Urban Art Biennale zu sehen: 55 Streetart- und Graffiti-Künstler aus 17 Ländern haben die rostige Stahlarchitektur mit Installationen, Wandbildern und Objekten bespielt, von filigran bis monumental. Parallel dazu sorgt von 18. bis 27. September das FREISTIL_Festival für ein Programm aus freier darstellender Kunst – Schauspiel, Tanz, Musik und Hörspiel auf derselben Industriebühne. Wie ernst das Saarland die Straßenkunst nimmt, zeigt sich auch anderswo: selbst in Wien sorgt Pop- und Streetart-Kunst regelmäßig für Aufsehen, im Saarland bekommt sie gleich eine ganze Industrieanlage als Bühne.

Warhol und ein Molekül-Traum

Rund 20 Autominuten entfernt, in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken, hängen noch bis 18. Oktober die ikonischen Siebdrucke von Andy Warhol – Campbell’s-Suppendosen, Marilyn Monroe, der Blick auf Konsumgesellschaft und Prominentenkult, der heute so aktuell wirkt wie 1962. Im Atrium daneben schwebt bis 3. Januar 2027 eine ganz andere Welt: Die kuwaitische Künstlerin Monira Al Qadiri hat petrochemische Moleküle wie Benzol zu vier überdimensionalen, aufblasbaren Skulpturen geformt – leicht, glänzend und zugleich eine stille Anklage an Ressourcenverbrauch und Umweltzerstörung.

Mordfälle in Neunkirchen

Wer es lieber bodenständig kriminell mag, wird im nahen Neunkirchen fündig. Beim Krimifestival Tango, heuer von 12. bis 26. September, verwandeln Betrug, Kunstfälschung und Mordfälle die zweitgrößte Stadt des Saarlands zwei Wochen lang in einen Tatort. Eröffnet wird von den Schauspielern August Zirner und Katalin Zsigmondy, es folgen unter anderem die Tatort-Kommissare Dietmar Bär und Miroslav Nemec sowie Katharina Thalbach – dazu interaktive Krimi-Walks, bei denen Hobbydetektive selbst durch die Innenstadt ermitteln.

Premiere für [tra’vers]

Von 28. bis 31. Oktober feiert in Saarbrücken das neue [tra’vers] festival Premiere. Initiiert von Kulturgut Ost, Sektor Heimat und dem Saarländischen Staatstheater, will es die Grenze zwischen Hoch- und Subkultur auflösen: Popmusik, Elektro-Beats, klassische Musik, Tanz und Performance wechseln sich vier Tage lang ab. Als Höhepunkt bringen die Band Coppelius und das Komponisten-Kollektiv Himmelfahrt Scores Ottfried Preußlers „Krabat“ als Musiktheater zwischen Rock und Oper auf die Bühne.

Anreise und Gästekarte

Von Wien aus ist das Saarland kein Katzensprung, aber machbar: Mit dem Zug sind es rund neun Stunden, mit dem Auto knapp 850 Kilometer über Nürnberg, Frankfurt und Mannheim. Wer vor Ort mindestens zwei Nächte bei einem teilnehmenden Betrieb bucht, bekommt die Saarland Card gratis dazu – freien Eintritt zu mehr als 100 Attraktionen, dazu freie Fahrt mit Bus und Bahn im ganzen Bundesland. Wege sind im flächenmäßig kleinsten Bundesland Deutschlands ohnehin kurz: Zwischen Hochofen und Pop-Art liegen keine 20 Minuten – zwischen Weltkunst und Wien ein Wochenende.

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