Wer von Vorarlberg aus die knapp eine Autostunde nach Konstanz auf sich nimmt, findet dort ein neues 360-Grad-Panorama, herbstliche Ausflugsziele auf der Insel Mainau und laue Abende, die man im September nicht mehr erwartet.

Der letzte Schwimmzug im Bodensee, wenn das Wasser schon kühl, aber noch nicht kalt ist und die Sonne tiefer steht als im Juli, hat eine eigene Qualität. Kein Verdrängen mehr, kein Sonnencreme-Stress, nur noch das Wasser, der Blick auf die Alpen am anderen Ufer und die leise Ahnung, dass das bald vorbei ist. Wer diesen Moment noch einmal will, muss heuer nicht bis zum nächsten Sommer warten: Zwei Campingplätze bei Konstanz verlängern die Saison bis Mitte Oktober und liefern gleich noch ein paar gute Gründe für den Umweg über die deutsche Seeseite dazu.

Zwei Campingplätze am See

Der Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau liegt direkt am Ufer, nur einen Steinwurf von der Blumeninsel Mainau entfernt, und ist damit ein guter Ausgangspunkt für alle, die morgens am Wasser aufwachen und mittags schon zwischen Blüten stehen wollen. Der Campingplatz Klausenhorn im Ortsteil Dingelsdorf bietet dieselbe Seenähe mit etwas mehr Ruhe. Beide Plätze sind noch bis 15. Oktober 2026 geöffnet, in der Nebensaison kostet die Stellplatzpauschale für Wohnmobil oder Zelt 38 Euro, dazu 9 Euro pro Person ab 15 Jahren und 5,50 Euro für Kinder zwischen 6 und 14. Wer mit Öffis anreist, bekommt ab fünf Nächten 20 Prozent Rabatt auf die Personengebühren, wer allein unterwegs ist, zehn Prozent auf die Stellplatzpauschale.

Was zeigt das neue Panorama?

Der eigentliche Anlass für den Herbstausflug steht seit heuer mitten in der Stadt: das neue, weltweit einzigartige Panorama Konstanz. Der Künstler Yadegar Asisi hat ein monumentales 360-Grad-Rundbild geschaffen, das die Konzilzeit von 1414 bis 1418 als riesiges, dicht bevölkertes Wimmelbild erlebbar macht, man steht buchstäblich mitten im mittelalterlichen Konstanz. Der Eintritt kostet 18,50 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder ab sechs Jahren, ermäßigt 16,50 Euro, geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Von dort führt der Weg praktischerweise weiter zu den Originalschauplätzen in der Altstadt, zum Konzilgebäude oder zur Statue der Imperia am Hafen.

Vogelscheuchen und Schlossfest

Wer im Sommer schon gerne kühl bleibt, wo andere schmelzen, findet im Bodensee-Herbst die nächste Ausrede für einen Ausflug: Auf der Insel Mainau läuft bis 18. Oktober die Vogelscheuchen-Ausstellung „Seegestalten“, dazu von 1. bis 4. Oktober das gräfliche Schlossfest samt Herbstausstellung im Palmenhaus, und bis 4. Oktober zeigt das Arboretum Dinosaurier-Figuren zwischen Farnen. Der Tageseintritt für die Insel liegt bei 26,90 Euro online beziehungsweise 29,50 Euro an der Kasse, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Am 11. Oktober lockt zusätzlich der verkaufsoffene Sonntag in der Konstanzer Altstadt, von 12 bis 17 Uhr.

Für alle, die aus Vorarlberg oder dem Westen Österreichs kommen, ist der Weg ohnehin kurz: Von Bregenz sind es keine 70 Kilometer bis Konstanz, eine knappe Autostunde entlang des Sees. Wer die Saison im Zelt statt im Wohnzimmer ausklingen lassen will, hat also noch knapp vier Wochen Zeit, bevor am 15. Oktober auch am Bodensee endgültig Winterpause ist.

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