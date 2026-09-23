Die unfiltrierten und ungeschwefelten Terra-Weine aus Chardonnay und Welschriesling ergänzen die Naturweinlinie von den Rieden Grassnitzberg und Zieregg, dazu gibt es erstmals einen Verjus, still und prickelnd, beide alkoholfrei.

1998 stand plötzlich niemand mehr da, der das Weingut hätte führen können, außer zwei sehr jungen Männern, die eigentlich ganz andere Pläne hatten. Christian Polz war achtzehn, Thomas dreiundzwanzig, beide mitten in der Ausbildung, beide mit dem Kopf schon halb auf Reisen, als ihr Vater Primus Polz früh starb. Eine Nachdenkphase gab es nicht, wie die Brüder selbst erzählen: Sie übernahmen den Betrieb am Grassnitzberg in der Südsteiermark, ohne nennenswerte praktische Erfahrung im Weinmachen. Learning by doing, heißt das bei ihnen bis heute.

Fast dreißig Jahre später führen Christian und Thomas Polz das 17,5 Hektar große Weingut zu den Leitbetrieben der Südsteiermark, benannt nach ihrem Vater, dessen Name im Lateinischen schlicht „der Erste“ bedeutet. Christian ist Kellermeister, verantwortlich für den Weinausbau, Thomas Weinbaumeister und fürs Marketing zuständig. Und regelmäßig kommt aus Grassnitzberg genau das, was der Name verspricht: etwas Neues zuerst.

Die neuen Terra-Naturweine

Zur Terra-Linie, den unbehandelten Naturweinen des Hauses aus Spontangärung und späterer Hefelagerung, kommen zwei neue Jahrgänge. Der Terra Chardonnay 2022 zeigt sich kühl und mineralisch, in der Nase mit reifen Williamsbirnen, Steinobst und floralen Noten wie Lindenblüten, am Gaumen mit Brioche- und Nusston und der cremigen Textur, die man von steirischem Chardonnay, auf Steirisch Morillon, kennt. Der Terra Welschriesling 2022 spielt dagegen die zarte Karte: filigran, präzise mineralisch, mit Kräuterwürze, Wiesenblumen und reifer Birne in der Nase, am Gaumen knackig und ausdrucksstark. James Suckling bewertete ihn mit 90 Punkten. Beide Weine reihen sich neben den bereits bekannten Terra Z, einem Sauvignon Blanc von der Ried Zieregg, und Terra M, einem Traminer vom Grassnitzberg, in eine Linie, die zeigt, wie viel Charakter unfiltrierte und ungeschwefelte Weine tragen können, ganz ohne önologische Schminke.

Terra Welschriesling 2022, unfiltriert und ungeschwefelt: 90 Punkte bei James Suckling. © Weingut Primus

Erstmals ganz ohne Alkohol

Parallel zu den neuen Weinen erweitert Primus erstmals das alkoholfreie Sortiment um Verjus, den Saft aus unreifen Trauben, der traditionell als säurebetonte Alternative zu Zitronensaft gilt, ob zum Kochen oder, gespritzt, als erfrischendes Getränk. Neu im Programm sind Verjus in stiller und in prickelnder, mit Kohlensäure versetzter Variante, beide Jahrgang 2026 und beide ganz ohne Alkohol. Ergänzt wird die alkoholfreie Schiene durch Traubensäfte aus Sauvignon Blanc und Welschriesling sowie Fruchtsäfte von der hofeigenen Streuobstwiese. Für ein Weingut, das sein halbes Selbstverständnis aus dem Boden zieht, aus Muschelkalk und Kalkmergel, ist das durchaus eine Ansage: Der Charakter der Rieden soll künftig auch ohne ein einziges Prozent Alkohol schmeckbar sein.

Verjus prickelnd: erstmals alkoholfrei im Sortiment des Weinguts Primus. © Weingut Primus

Wer steckt hinter Primus?

Die Weingärten von Primus liegen auf Muschelkalk- und Opok-Böden am Grassnitzberg und Zieregg. © Weingut Primus

Das Weingut selbst reicht bis 1884 zurück, als Anton Polz, der Ur-Urgroßvater der heutigen Winzer, einen landwirtschaftlichen Mischbetrieb erwarb, Wein war damals nur eine von mehreren Erwerbsquellen neben Viehzucht und einem Kaufhaus im Ort. Erst 1985 stellten die Eltern Primus und Martha Polz auf reinen Weinbau um und tauften den Hof „Weingut PrimusPolz“. Nach dem frühen Tod von Primus Polz 1998 gaben die Söhne dem Betrieb seinen heutigen, kürzeren Namen. Wer mehr als Terra-Weine und Verjus sucht, findet in der 450 Jahre alten Buschenschank der Familie, geführt von Mutter Martha und Schwester Elisabeth Polz, auch den passenden Rahmen dazu, allerdings nur für Gruppen und nach Voranmeldung. Wer sich eher zu Hause durch die Weinkarte der Südsteiermark trinken will, findet dazu auch bei den zwei Winzern in Langenlebarn Inspiration.

Preise und Bezug

Terra Chardonnay 2022: 20,00 Euro

Terra Welschriesling 2022: 15,80 Euro

Verjus, still, alkoholfrei (2026): 10,40 Euro

Verjus prickelnd, alkoholfrei (2026): 11,40 Euro

Bezug: ab Hof am Grassnitzberg und online über primus.cc, versandkostenfrei ab 99 Euro nach Österreich und Deutschland

Der Vater hieß Primus, das Haus heißt Primus, und mit dem alkoholfreien Verjus hat das Weingut wieder etwas als Erster im eigenen Programm. Nicht schlecht für zwei Brüder, die eigentlich reisen wollten.

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