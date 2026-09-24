Wenn der Schnee weg ist, wird aus der berüchtigtsten Ski-Abfahrt der Welt ein Wanderweg: Die „Streif Live“-Route in Kitzbühel führt 7,7 Kilometer und rund 1.000 Höhenmeter über jene Strecke, die im Jänner ganze Nationen vor dem Fernseher versammelt.

Wer die Streif kennt, kennt sie meist nur aus der Vogelperspektive der TV-Kamera: die Mausefalle, der Steilhang, ein Skifahrer, der in unter zwei Minuten hinunterrast. Zu Fuß braucht man für dieselbe Strecke naturgemäß länger, dafür sieht man zum ersten Mal, wie steil das wirklich ist, was man da im Winter nur als Zahl auf dem Bildschirm wahrnimmt. Die „Streif Live“-Wanderroute führt vom Starthaus am Hahnenkamm hinunter ins Zielgelände von Kitzbühel, quer durch Passagen mit Namen wie Mausefalle, Steilhang und Hausbergkante, jetzt grün statt weiß.

Wo übernachtet man, wenn man unten ankommt?

Nur wenige Gehminuten vom Zielraum entfernt liegt das Erika Boutiquehotel, ein Gründerzeithaus von 1897 mit markanter grauer Fassade, nahe der Kitzbüheler Altstadt und den Bergbahnen. Von hier aus lässt sich auch die gemütlichere Variante angehen: die Wanderung auf das Kitzbüheler Horn, mit Blick bis zum Wilden Kaiser und auf den Schwarzsee, den wärmsten Moorsee der Alpen. Mehr als 1.000 Kilometer Wanderwege ziehen sich insgesamt durch die Kitzbüheler Bergwelt, die nächste Tour beginnt hier buchstäblich vor der Haustür.

Kitzbühel im Schnee: Der Hahnenkamm. ter Wanderwege. © Dguendel / Wikimedia Commons

Und wenn man weiterreisen will?

Kitzbühel ist im Herbst kein Einzelfall. Wer dem Sommer noch ein paar Wochen abringen will, findet auf Mallorca im Tramuntana-Gebirge ähnlich stille Pfade wie am Hahnenkamm, etwa die siebeneinhalb Kilometer lange Route vom Anwesen Son Bunyola ins Bergdorf Banyalbufar, mit Blick aufs Mittelmeer statt auf den Wilden Kaiser. Wer es lieber mystisch mag, wird in der Taminaschlucht bei Bad Ragaz in der Schweiz fündig: Eine geführte Tour folgt dem Fluss bis zur Quellgrotte, aus der seit dem 13. Jahrhundert 36,5 Grad warmes Thermalwasser entspringt, heute Basis der dortigen Therme. Beide Routen eint mit Kitzbühel dasselbe Prinzip: Das eigentliche Ziel ist nicht der Gipfel, sondern das, was danach kommt, der Blick, das Bad, das Glas Wein am Wegesrand.

Herbst ist Wanderzeit: kühlere Luft, klare Sicht, leere Wege.

Zurück auf die Piste, die keine mehr ist

Im Jänner steht an der Streif wieder alles Kopf, mit Tribünen, Kameras und rund 90.000 Zuschauern binnen vier Tagen. Bis dahin gehört der Steilhang den Wanderern, ganz ohne Zeitmessung. Wer die Strecke einmal zu Fuß absolviert hat, sieht das Rennen im Fernsehen danach mit anderen Augen.

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