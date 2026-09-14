Die Weinhandlung Sussitz feiert ihr zehnjähriges Bestehen mit einem Genussfest am Karmelitermarkt in Wien. Am Samstag, dem 10. Oktober 2026, kommt ab 15 Uhr auch der italienische Meisterdestillateur Vittorio Capovilla persönlich zum Verkosten vorbei.

Von der Post zum Weinregal

Zwei Jahre lang war das Team von Sussitz auf der Suche, ehe es 2016 in der Leopoldstadt fündig wurde. Übrig geblieben von der alten Postfiliale in der Krummbaumgasse war wenig mehr als eine Adresse und 300 Quadratmeter Fläche. Beim Umbau kamen unter einer abgehängten Zwischendecke die Bögen des ursprünglichen Gewölbes wieder zum Vorschein, die Böden wurden erneuert, Holzeinbauten angefertigt. Aus dem Schalterraum, in dem einst Pakete abgestempelt wurden, wurde ein Geschäft, in dem heute georgische Amphorenweine neben Kärntner Schnaps liegen.

Ganz allein steht die Leopoldstadt mit ihren runden Jubiläen heuer ohnehin nicht da. Auch der Prater nebenan hat sein rundes Jubiläum mit einem großen Fest begangen. Am Karmelitermarkt zieht jetzt eine Weinhandlung nach.

Im Geschäft am Karmelitermarkt wird zehn Jahre nach der Eröffnung wieder gefeiert. © Sussitz

Wer ist Vittorio Capovilla?

In der Fachwelt nennt man ihn ehrfürchtig den Grappagott Italiens. Vittorio Capovilla revolutionierte ab 1988 mit seiner eigenen Brennerei in Rosà das italienische Obstbrennen, inspiriert von den Bränden, die er auf Reisen durch Österreich und Deutschland in den Siebzigerjahren kennengelernt hatte. Seine Methode, im Wasserbad statt über offener Flamme zu destillieren, erlaubt eine präzise Temperatursteuerung und bewahrt die feinen Aromen der Frucht, ohne dass Bitterstoffe entstehen. Seit 2010 stellt er auch Rum her, auf der Karibikinsel Marie-Galante, aus reinem, unverdünntem Zuckerrohrsaft und traditionellen, andernorts fast verschwundenen Sorten wie der „Canne Rouge“. Wer die hohe Kunst des Grappas ohnehin schon für sich entdeckt hat, bekommt beim Genussfest die seltene Gelegenheit, dem Meister persönlich über die Schulter zu schauen. Mehr zu seiner Arbeit zeigt auch seine eigene Brennerei-Website.

Vittorio Capovilla gilt als einer der besten Edelbrand-Destillateure Italiens. © Sussitz

Was kostet der Eintritt?

Der Vorverkauf fürs Genussfest kostet 20 Euro, wer sein Ticket bis 3. Oktober sichert, hilft dem Geschäft gleichzeitig bei der Planung. An der Tageskassa werden 30 Euro fällig. Karten gibt es im Wiener Geschäft in der Krummbaumgasse 2–4 oder online über sussitz.eu. Von 15 bis 21 Uhr wird verkostet, erzählt und, wie es sich für ein echtes Genussfest gehört, mehr gegessen als geplant.

Zwölf Namen, ein Fest

Neben Capovilla stellen sich rund ein Dutzend weitere Kleinproduzent:innen den Fragen der Gäste: Dourdon Vieillard und Le Quattro Terre sind ebenso vor Ort wie Ernst Triebaumer, Nero Wine & Food, Erwin Tinhof, Gollenz, Dürnberg, Sammerhof, Herrenhof Lamprecht, Markus Lang, Mongetto und Sternberg. Für Sussitz ist genau das der Kern der zehn Jahre: nicht der Umsatz, sondern die Gesichter hinter den Etiketten, die man nach einer Dekade beim Vornamen kennt.

10. Genussfest bei Sussitz

Ort: Sussitz, Krummbaumgasse 2–4, 1020 Wien

Termin: Samstag, 10. Oktober 2026, 15–21 Uhr

Preis: Vorverkauf € 20 (bis 3. Oktober), Tageskassa € 30

Web: sussitz.eu

Zehn Jahre nach dem letzten Poststempel bekommt die Krummbaumgasse noch einmal Post: diesmal in Form von Grappa, Rum und einem Nachmittag voller Gäste, die selten mit leeren Flaschen nach Hause gehen.

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