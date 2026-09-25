Das Hotel Sailer in Innsbruck feierte sein 130-Jahr-Jubiläum: fünf Generationen Familienbetrieb, seit 1896 ohne Unterbrechung. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber gratulierten den Wirtsleuten Joschi und Sabine Sailer persönlich.

Eine Erinnerungsmünze, frisch geprägt, ließ sich am Freitagabend selbst am Prägestock herstellen – ein Souvenir für einen Abend, der ohnehin schon Geschichte war. Beim Flying Dinner gab es Rote-Rüben-Gnocchi und rosa gebratenes Roastbeef, dazu schenkten Winzer wie Philipp Bründlmayer und das Weingut Tinhof aus, während zwischen den historischen Stuben des Hauses Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Tourismus aneinander vorbeizogen.

Vom Gasthof zum Stadthotel

1896 legte Melchior Sailer mit der Eröffnung eines Gasthofs den Grundstein. Seither blieb das Unternehmen durchgehend in Familienbesitz, heute führen Joschi und Sabine Sailer Hotel und Restaurant bereits in fünfter Generation. Aus dem ursprünglichen Gasthof ist ein modernes Vier-Sterne-Stadthotel mit 88 Zimmern und Suiten, 75 Mitarbeitenden sowie zeitgemäßen Seminar- und Veranstaltungsbereichen geworden – das Restaurant hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. „Tradition bedeutet für uns nicht, alles unverändert zu lassen, sondern das, was unser Haus ausmacht, mit Offenheit und Verantwortungsbewusstsein in die Zukunft zu führen“, sagten die Sailers zur Eröffnung des Abends.

Was Politik und Wirtschaft sagten

Landeshauptmann Anton Mattle würdigte „gelebte Tiroler Gastfreundschaft, unternehmerischen Mut und die Stärke familiengeführter Betriebe“. Bürgermeister Johannes Anzengruber betonte, das Haus sei seit 130 Jahren fester Bestandteil des Innsbrucker Stadtbilds. Unter den weiteren Gratulanten: die Wirtschaftskammer Tirol, die dem Betrieb ein Ehrendiplom für die mehr als 130-jährige unternehmerische Tätigkeit überreichte, sowie Innsbruck-Tourismus-Obmann Peter Paul Mölk und Stadträtin Mariella Lutz.



Landeshauptmann Anton Mattle (re.) und Bürgermeister Johannes Anzengruber (li.) gratulierten den Wirtsleuten Joschi und Sabine Sailer. © Hotel Sailer/Hetfleisch

Die Sailerstube ist 250

Was das Haus von vielen anderen Stadthotels unterscheidet, sind seine historischen Tiroler Stuben – allen voran die rund 250 Jahre alte Sailerstube, ursprünglich aus dem Paznaun ins Haus geholt. Zwischen holzgetäfelten Wänden und zeitgemäßem Komfort liegt bei den Sailers kein Widerspruch: Das Hotel wurde über die Jahrzehnte immer wieder behutsam modernisiert, ohne den historischen Kern preiszugeben.



Die historische Wettersteinstube vermittelt Tiroler Gastlichkeit. © Die Fotografen

130 Jahre, fünf Generationen, ein Name über der Tür: Beim Sailer war die Jubiläumsfeier vor allem eines – ein Familienfest, zu dem halb Innsbruck eingeladen war.

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