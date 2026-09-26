Cara Delevingne ist neues Gesicht der ArmedAngels-Kampagne „Never the Expected“ und bewirbt damit die DETOXDENIM-Linie des Kölner Labels für Herbst/Winter 2026. Im Zentrum stehen zwei Neuheiten, die Faser SaXcell® und Selvedge-Denim, während Delevingne parallel ihr Debütalbum ankündigt.

Wer als Teenager auf Flohmärkten nach der einen richtigen Jeans gesucht hat, kennt den Trick: Saum umkrempeln, hinschauen, ob innen ein roter Faden mitläuft. Die sogenannte Selvedge-Kante, gewebt auf alten amerikanischen Webstühlen, war jahrzehntelang das stille Gütesiegel der Denim-Szene, kaum sichtbar, aber unverwechselbar. Rot war Gesetz.

ArmedAngels hat dieses Gesetz jetzt für sich neu geschrieben. In der neuen DETOXDENIM-Kollektion ersetzt das Kölner Label die traditionell rote Webkante durch eine gelbe, passend zur eigenen Farbwelt. Eine kleine Geste mit großer Ansage, typisch für eine Marke, die seit 2018 mit DETOXDENIM jeden Produktionsschritt klassischer Jeans infrage stellt, von den Fasern über die Waschung bis zum Finish.

Zum Gesicht der Autumn/Winter-2026-Ausgabe hat ArmedAngels nun Cara Delevingne gemacht. „Never the Expected“ heißt die Kampagne, in der die britische Schauspielerin, Sängerin und Ex-Topmodel im fiktiven DETOXDENIM Lab das Kommando übernimmt und gewohnte Denim-Bilder auf den Kopf stellt. Fotografiert hat Lucas Christiansen, produziert von The Gaabs. „ArmedAngels macht vieles anders als die meisten Marken. Und das ist wichtig, denn man weiß genau, was man trägt und wie es hergestellt wurde“, sagt Delevingne über die Zusammenarbeit.

Was steckt in der Jeans?

Zwei Material-Neuheiten tragen die Kollektion inhaltlich. SaXcell® ist die auffälligste: eine Lyocell-Faser der nächsten Generation aus 30 Prozent recycelten Baumwoll-Textilabfällen und 70 Prozent FSC-zertifiziertem Holzzellstoff, die trotz recyceltem Ursprung Griffigkeit und Fall von Neuware erreichen soll. ArmedAngels hat die Faser bereits im Frühjahr 2025 als erste Marke überhaupt verarbeitet und baut die Produktion seither aus. Dazu kommt Selvedge-Denim aus Bio-Baumwolle, gewebt auf traditionellen Webstühlen, robust an der Kante, mit eben jener gelben Signatur. Bei den Waschungen dominieren tiefes Indigo und Vintage-Optik, bei den Schnitten unter anderem der Workwear-Barrel-Fit Aalthea und die Wide-Leg-Modelle Enijaa und Astraeaas für Damen sowie der neue Classic-Straight-Fit Maadox für Herren.

Tiefes Indigo statt Waschung von der Stange: Materialdetail aus der neuen DETOXDENIM-Kollektion. © ArmedAngels / Lucas Christiansen

Preis und Verfügbarkeit

Die DETOXDENIM-Kollektion mit Cara Delevingne ist seit 17. September 2026 im ArmedAngels-Onlineshop sowie stationär erhältlich, in Österreich etwa über armedangels.at und bei Peek & Cloppenburg, das die Marke unter anderem in seinen Wiener Filialen an der Kärntner Straße und der Mariahilfer Straße führt. Preislich bewegt sich die Jeans-Linie bei rund 129,90 Euro pro Modell, Jacken und Westen liegen je nach Ausführung darüber, ein Aufpreis, der sich laut ArmedAngels über die aufwendigere SaXcell- und Selvedge-Verarbeitung erklärt.

Anmerkung der Redaktion: Die über die PR-Agentur bereitgestellten Pressefotos liegen in einer Auflösung von rund 900 bis 1200 Pixel vor, höher aufgelöstes Bildmaterial war zum Redaktionsschluss nicht zugänglich.

Cara zwischen drei Welten

Für Delevingne ist die Kampagne mehr als ein weiterer Werbejob. Nur wenige Tage nach dem Start erscheint am 25. September ihr Debütalbum „Not Normal“, ein weiteres Kapitel einer Karriere, die zwischen Laufsteg, Leinwand und jetzt auch Tonstudio pendelt. Im November folgt der A24-Film „Club Kid“ an der Seite von Jordan Firstman und Diego Calva, der bereits in Cannes Premiere feierte und Ende Jänner 2027 in die deutschen Kinos kommt. Genau diese Rastlosigkeit macht sie zur folgerichtigen Besetzung für eine Kampagne, die ihren Namen vom Widerspruch hat.

Zurück zum Flohmarkt-Griff ins Hosenbein. Wer die neue ArmedAngels-Jeans umkrempelt, findet keinen roten Faden mehr, sondern einen gelben. Das alte Gütesiegel ist Geschichte, das Prinzip dahinter nicht: Genau hinschauen lohnt sich noch immer, nur die Antwort hat sich geändert.

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