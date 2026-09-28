Auf der Rosenburg im Waldviertel treffen einander Anfang und Mitte Oktober wieder Ritter zu Pferd. Beim Turnier „Excalibur“ messen sich Schwertkämpfer, Gaukler und Bogenschützen vor historischer Kulisse, der Eintritt beginnt bei 19 Euro.

Wer an diesen Oktoberwochenenden durchs Tor des Renaissanceschlosses tritt, betritt offiziell das 12. Jahrhundert. Damals lud Burgherr Ritter Gozwin de Rosenberc, Namensgeber der Burg, selbst zu Turnieren – heute knüpft die Rosenburg mit „Excalibur – Eine Legende erwacht“ bewusst daran an. Das sagenumwobene Schwert von König Artus gilt als Namensgeber des Spektakels: Der Legende nach macht es seinen Träger unverwundbar und verleiht ihm übermenschliche Kräfte. Neben Rittern hoch zu Ross bevölkern auch Elfen, Nymphen, Schildmaiden und der Zauberer Merlin das Burgareal.

Die Rosenburg im Waldviertel wird an vier Oktobertagen zur Turnierarena. © lichtstark

Kampf um Ruhm und Ehre

Zweimal täglich, um 11 und um 15 Uhr, verwandelt sich Europas größter erhaltener Turnierhof in eine Arena: Ritter in historischen Kostümen kämpfen hoch zu Ross um Sieg und Anerkennung, während Pferdedressuren, Bogenschießen und Akrobatik das Programm ergänzen. Burgherr DI Markus Graf von Hoyos nennt es „eine faszinierende Geschichte voller Magie, Mut und Mythen“ – und verspricht: „Damit wird unsere historische Burganlage zum Tor in eine andere Zeit.“ Wer selbst in mittelalterlicher Gewandung erscheint, wird Teil der Inszenierung.

Markt, Met und Spanferkel

Rund um den Turnierhof verwandelt ein Mittelalter-Markt das Burgareal: Schmiede und Lederverarbeiter zeigen ihr Handwerk, eine Musikgruppe sorgt mit mittelalterlichen Klängen für Stimmung, und ein Gaukler mischt mit Tricks und Humor unters Publikum. Kulinarisch warten Spanferkel, Wild-Spezialitäten, Bauernkrapfen, Baumkuchen und Met.

Übung für kleine Ritter

Die jüngsten Gäste können sich ganztägig in der Knappen-Schule zu Nachwuchs-Rittern oder Burgfräulein ausbilden lassen. Wer mehr über die Geschichte der Burg erfahren möchte, bucht dazu die Schlossmuseumsführung – gegen eine Aufzahlung von 7 Euro.

Fotocredit Galerie: © lichtstark

Was kostet der Ausflug?

Das Ritterturnier findet am 3. und 4. sowie am 10. und 11. Oktober 2026 jeweils von 9 bis 17 Uhr statt. Erwachsene zahlen 19 Euro Eintritt, Kinder zwischen 6 und 15 Jahren 12 Euro, eine Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder kostet 50 Euro. Wer es komfortabler mag, bucht ein VIP-Package: Für 75 Euro (Kinder 45 Euro) gibt es einen reservierten Sitzplatz auf den Arkaden, alkoholfreie Getränke, eine Schlossmuseumsführung und ein Meet & Greet mit den Rittern inklusive Erinnerungsfoto – limitiert auf 80 Plätze pro Öffnungstag. Tickets gibt es online im Rosenburg-Webshop.

Wer das Waldviertel sonst eher wegen seiner stillen Zwetschkengärten schätzt, bekommt an diesen vier Oktobertagen die laute Version geboten: Hufgetrappel statt Vogelgezwitscher, Schwertklirren statt Waldesruh – und mittendrin die Frage, ob Artus das Schwert wohl wieder aus dem Stein zieht.

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