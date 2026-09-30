Die Galerie Ananas in Wien-Ottakring zeigt im Oktober die Cartoons von Sarah Morrissette und legt den Weltuntergang als Wandkalender dazu. Die Vernissage findet am 1. Oktober 2026 ab 18 Uhr statt, der Eintritt ist frei.

Es gibt schlechtere Orte für das Ende der Welt als 13 Quadratmeter an der Ottakringer Straße. Die Galerie Ananas, verteilt auf zwei Räume, gilt als zweitkleinste Galerie Wiens. Hier hängen wechselnde Ausstellungen aus der Illustration, mit klarem Schwerpunkt auf der Komischen Kunst. Im Oktober ist Sarah Morrissette an der Reihe.

© Sarah Morrissette/Galerie Ananas

Zeichnen gegen den Zeitgeist

Morrissettes Cartoons blicken kritisch und witzig auf die Gesellschaft und auf aktuelle technische Entwicklungen. Das trifft einen Nerv, der in Wien ohnehin empfindlich ist: Wir lachen am liebsten dort, wo es ein bisschen wehtut. Die Ausstellung „Cartoons by Sarah Morrissette“ läuft von 1. bis 31. Oktober 2026 im Salon Ananas, Ottakringer Straße 135, 1160 Wien.

Wann und was kostet das?

Geöffnet ist Montag bis Freitag von 10 bis 18:30 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zur Eröffnung am 1. Oktober ab 18 Uhr ist die Künstlerin persönlich anwesend, dazu werden gut gekühlte Drinks gereicht. Wer den Untergang lieber trocken erlebt, kommt an einem der übrigen Tage.

© Sarah Morrissette/Galerie Ananas

Kalender mit Verfallsdatum? Nein

Zeitgleich mit der Schau erscheint „The End Is Near – Cartoons by Sarah Morrissette“, ein immerwährender Wandkalender mit 14 Blättern im Format A4, herausgegeben vom Ananas Kunstverlag. Er kostet 19,90 Euro und ist in der Galerie Ananas erhältlich. Immerwährend heißt: Der Weltuntergang bleibt aktuell, egal in welchem Jahr man ihn aufhängt.

Das Ende ist also nah, in Ottakring sogar fußläufig. Es hat 13 Quadratmeter, freien Eintritt und eine Vernissage mit Getränken. Schlimmer könnte es kommen.

WIENER Newsletter Zeitgeist ins Postfach. Zweimal im Monat die besten Geschichten der Redaktion und exklusive Angebote. Frech, kuratiert, kostenlos. E-Mail-Adresse Kostenlos abonnieren Double-Opt-in · jederzeit abbestellbar · kein Spam.