Fünf Häuser haben sich ganz den Erwachsenen verschrieben, drei davon liegen in Österreich. Vom Mühlviertel über die Tiroler Alpen bis in die kroatische Kvarner-Bucht erzählen sie ganz unterschiedliche Geschichten von Ruhe, Genuss und Rückzug zu zweit.

Kein Kindergeschrei am Pool, dafür Weinkarten mit über tausend Positionen und ein Sternenhimmel direkt über dem Bett: Der Trend zu reinen Erwachsenenhotels ist in den Alpen längst angekommen. Fünf aktuelle Adressen zeigen, wie unterschiedlich sich das Prinzip auslegen lässt.

Zeit zu zweit im Mühlviertel

„Für zwei“ lautet der Claim im Geniesserhotel Bergergut von Eva-Maria Pürmayer und ihrem Mann, dem 3-Haubenkoch Thomas Hofer. Ob als Paar oder mit der besten Freundin: bewusste Zeit zu zweit steht im Mittelpunkt. Fast täglich wird der Holzofen im Brotbackhäuschen befeuert, dort entsteht auch das beliebte Erdäpfelbrot, gleich daneben liegt das Seerosen-Biotop als Teil des Wald-Spa mit In- und Outdoorpool sowie einer Sauna im Freien. Abends verwöhnt der Haubenkoch seine Gäste im achtgängigen Candlelight Chef’s Table oder mit seiner „Mühlviertler Mund.Art“, jeden Donnerstag führt Eva-Maria zum Waldbaden in den Böhmerwald direkt hinter dem Haus.

Outdoorpool im Wellnessgarten des Geniesserhotels Bergergut. Foto: Siegfried Stöbich

Zwanzig Zimmer, ganz viel Ruhe

Gastgeberfamilie Unterlechner hat sich in St. Jakob in Haus bewusst für nur 20 Zimmer entschieden, damit Privatsphäre und Ruhe garantiert bleiben. Das Geniesserhotel Unterlechner heißt Gäste ab 14 Jahren willkommen, ist weltoffen und ausdrücklich LGBTQ+-friendly. Küchenchef Sebastian Jöchl stellt im 3-Hauben-Restaurant „Esskultur“ jeden Abend neu zusammen, was auf den Tisch kommt, etwa hausgebeizte Pillersee-Forelle, dazu eine der Salat Bowls, die längst zum Markenzeichen des Hauses geworden sind. Am 16 Meter langen Naturbadeteich spiegeln sich das Kitzbüheler Horn und die Loferer Steinberge, wer sich ganz zurückziehen möchte, bucht das Private Spa mit finnischer Sauna, Dampfbad und Whirlpool.

Naturbadeteich des Geniesserhotels Unterlechner in St. Jakob in Haus. Foto: Elisabeth Pöll

Zugspitzblick mit Tradition

Mehrmals im Jahr verwandelt sich das Geniesserhotel Post Lermoos für einige Wochen in ein Refugium exklusiv für Erwachsene, noch bis 2. Oktober sowie von 27. November bis 18. Dezember und von 10. bis 29. Jänner 2027. Ansonsten führt Familie Dengg das Haus seit über 80 Jahren als Geniesserhotel für alle Generationen. 3-Haubenkoch Thomas Strasser greift zu Eiern und Fleisch vom hoteleigenen Hof und zu Wild aus dem familieneigenen Jagdrevier, in der Zigarrenlounge samt Humidor werden dazu passende Whisky-Raritäten serviert. Im 3.000 Quadratmeter großen Post Alpin Spa taucht man ins Solebecken und lässt sich im Panorama-Saunahaus vom Duft des Zirbenholzes verwöhnen, die Zugspitze immer im Blick, mit der Zugspitzbahn in zehn Minuten erreicht.

Das Geniesserhotel Post Lermoos, seit über 80 Jahren in Familienhand. Foto: Günter Standl

Sterne zählen am Toblacher See

Über dem Bett der SkyView Chalets in Südtirol öffnet sich ein Glas-Cube in den Sternenhimmel über dem Toblacher See, ein Blick, mit dem der Tag hier endet und beginnt. Morgens wartet der Frühstückskorb vor der Tür, bereit für den ersten ruhigen Moment auf der Terrasse. Der Abend führt ins Hebbo Wine & Deli, dessen Weinkarte 2025 bei der Milano Wine Week ausgezeichnet wurde, Gastgeber Andreas Panzenberger wählt aus über 1.300 Positionen im eigenen Keller die passende Flasche zum Menü. Wer die Superior-Kategorie bucht, steigt abends von der Terrasse direkt in den eigenen Whirlpool, Dolomitenpanorama inklusive.

Die SkyView Chalets am Toblacher See in Südtirol. Foto: Martin Lugger Panzenberger

Olivenhaine statt Bettenburg

23 Zimmer zählt die Vila Rova auf der Insel Krk, ein Boutiquehotel umgeben von jahrhundertealten Olivenbäumen, das ganz bewusst auf Größe verzichtet. Geführt wird es vom Geschwistertrio Danica, Marica und Petar Krnčević gemeinsam mit ihren Eltern. Wer auf der Liegewiese im Olivenhain entspannt, hört das Meer nur wenige Schritte entfernt, während in der Küche der nächste Gang vorbereitet wird. Küchenchef Marin Pleše, vom Guide Michelin als „Best Young Chef Croatia 2026″ ausgezeichnet, bringt mit seinem siebengängigen Menü „The Bridge“ die kulinarische Identität der Insel auf den Teller, die hausgemachte Šurlice-Pasta hat unter Stammgästen längst Kultstatus. 2025 kürte der „Dobri Restorani“-Award das Restaurant zum besten High-End-Hotelrestaurant Kroatiens.

Was die fünf Häuser eint, ist am Ende weniger die Zielgruppe als das Versprechen dahinter: Wer erwachsen reist, will offenbar vor allem eines, nämlich in Ruhe gelassen werden, ob im Mühlviertel, am Fuß der Zugspitze oder zwischen den Olivenbäumen von Krk.

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