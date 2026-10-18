Das Rumzentrum hat seit 6. Oktober 2026 einen Shop in der Lerchenfelder Straße 78–80 im 8. Bezirk. Nach dreizehn Jahren in Baden bringt der Spirituosen-Händler seinen Rum samt Verkostungen in die Josefstadt.

Wer bisher für eine seltene Flasche nach Baden pendeln musste, findet sie jetzt mitten in Wien. Die Rechnung dahinter ist simpel: Viele Stammkunden kamen ohnehin aus der Stadt, jetzt kommt das Geschäft zu ihnen. Die Gründer Nicolas Hold, Christian Seidl und Dominik Gschiegl sprechen von „ein bisschen Herzklopfen“, und das darf man ihnen glauben, immerhin ist es der größte Schritt seit der Gründung 2013.

Was im Regal steht

Über 1.300 Spirituosen aus mehr als 50 Ländern, davon rund 800 Rums, dazu Whisky, Gin, Tequila und Verwandtes. Rum bleibt, so das Unternehmen, die DNA des Hauses. Der Onlineshop läuft parallel weiter, der Versand dauert laut Rumzentrum 24 bis 48 Stunden.

Probieren statt nur kaufen

Der neue Laden hat einen eigenen Verkostungsbereich, geplant sind mehr als 100 Erlebnisverkostungen im Jahr. Die erste in Wien steigt am 9. Oktober, die Termine bis Dezember sind online buchbar. In der „Rumwerkstatt“ können Gäste ihren eigenen Rum zusammenstellen.

Die Eröffnungsfeier am 16. Oktober

Offiziell eingeweiht wurde am 16. Oktober 2026 bei kostenlosen Kostproben ausgewählter Spirituosen, Gratis-Cocktails von Old Judge Spirits und Musik. Eröffnungsangebot: Wer online bestellt, spart mit dem Code WIEN10 einmalig zehn Prozent auf die erste Bestellung, gültig bis 31. Oktober.

Geöffnet ist der Shop Dienstag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 16 Uhr.

Infobox: Rumzentrum Wien

Adresse: Lerchenfelder Straße 78–80, 1080 Wien

Öffnungszeiten: Di–Fr 14–19 Uhr, Sa 10–16 Uhr

Eröffnungsfeier: Fr, 16. Oktober 2026, 15–21 Uhr, Eintritt frei

Web: rumzentrum.at

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