Gansl, aber bitte mit Nachschlag
Das Stuwer-Gansl bekommt heuer ein Pop-up im MERK&WÜRDIG, vom 30. Oktober bis 29. November 2026. Das Drei-Gänge-Menü gibt es ab 39,50 Euro, die vegane Variante ab 22,90 Euro, und erstmals darf man bei den Beilagen nachfassen, so viel man will.
Irgendwann im Oktober fängt in Wien die Zeit an, in der man den Martini nicht mehr feiert, sondern bestellt. Wer es schon einmal im November spontan mit dem Telefon versucht hat, kennt die Antwort. Roland Soyka, Gastronom hinter dem STUWER, zieht daraus nun die Konsequenz: Die Nachfrage ist laut Culinarius so groß, dass das Gansl erstmals auf zwei Adressen verteilt wird.
Was kommt auf den Tisch?
Im MERK&WÜRDIG in der Ausstellungsstraße 53 im zweiten Bezirk gibt es ausschließlich das Drei-Gang-Wahlmenü. Es beginnt mit Ganslsuppe mit Bröselknödel und Gänseklein, alternativ mit einer veganen Erdäpfel-Lauch-Cremesuppe mit Trüffel-Croûtons. Danach folgt das Viertel Gansl mit Erdäpfelknödel, Quitten-Rotkraut und Ganslsaftl. Den Abschluss macht eine Maronikuppel mit Birne, Vanillehippe und karamellisierten Haselnüssen, die von Haus aus vegan ist.
Wer auf Fleisch verzichtet, bekommt das „Vegansl“: knuspriger Sellerie im Yuba-Mantel, dazu Quitten-Rotkraut, Steinpilz-Serviettenknödel und ein veganes Bratlsaftl. Neu heuer ist der Beilagennachschlag, so viel man essen kann. Eine Getränkebegleitung vom Cava bis zum selbst angesetzten Arancello des Restaurantleiters Martin steht ebenfalls auf der Karte.
Was kostet das Gansl?
Es gibt zwei Tischzeiten. Beim Early Bird von 17 bis 18:30 Uhr kosten drei Gänge so viel wie sonst der Hauptgang: 39,50 Euro fürs Ganslmenü, 22,90 Euro fürs Veganslmenü. Der Tisch ist dann bis 18:30 Uhr reserviert, um 19 Uhr kommen die nächsten Gäste. Der Ganslabend ab 19 Uhr, ohne Zeitdruck bis 22 Uhr, kostet 57,50 Euro (vegan 39,50 Euro).
Und das Stammhaus?
Reserviert wird für das Pop-up direkt beim MERK&WÜRDIG, online oder telefonisch. Das Stuwer in der Stuwerstraße 47 bleibt, was es ist: Das Gansl à la carte und die Beislkarte gibt es dort wie gewohnt weiter, zwei Minuten zu Fuß entfernt. Das MERK&WÜRDIG öffnet außerdem ab 1. November auch sonntags, von Dienstag bis Sonntag ab 17 Uhr, Montag ist Ruhetag. Die Sonntagsöffnung bleibt nach dem Pop-up bis Jahresende. Wer danach noch Appetit hat: Ab 1. Dezember folgt dort ein festliches Christmas-Pop-up rund um Beef Wellington, und die „Winzer zu Gast“-Abende laufen weiter, am 26. November mit dem Weingut Zöller, am 3. Dezember mit Judith Beck.
Stuwer Gansl Pop-up im MERK&WÜRDIG
Wann: 30. Oktober bis 29. November 2026, Dienstag bis Sonntag ab 17 Uhr, Montag Ruhetag
Wo: Ausstellungsstraße 53, 1020 Wien
Early Bird (17–18:30 Uhr): Ganslmenü 39,50 Euro, Veganslmenü 22,90 Euro
Ganslabend (ab 19 Uhr): Ganslmenü 57,50 Euro, Veganslmenü 39,50 Euro
Reservieren: merkundwuerdig.at/pop-up oder +43 660 7888701
Ein Gansl, zwei Adressen, und der Nachschlag ist diesmal Teil der Abmachung. Bleibt nur die alte Wiener Frage, wer den letzten Knödel nimmt.