Best of Bein

Wir sind Beinemänner. Die Gene, you know. Es war einer der großen Momente des Menschen, als er sich vom Vierbeiner zum Zweibeiner erhob. Und die Beine zu Hauptdarstellern im Über­lebenskampf wurden.

A Social Media Star was born, als die russisch-amerikanische Pianistin Lola Astanova beschloss, ihre Beethoven-Sonaten beinlicher zu präsentieren, Kamera strategisch platziert. Es ist für Außenstehende sinnlos, hier zu fragen, wie denn die Beine der Pianistin mit ihrer Musik in Zusammenhang stehen, man muss ganz einfach dabei gewesen sein, wenn möglich erste Reihe. Astanova-Fans schwören, dass Klassik nie besser klang. Man kann sich an Lola nicht satt hören.

Wir sind Beinemänner. Sie haben unseren Respekt, seit sie zu Hauptdarstellern im Überlebenskampf wurden. Schnelle Beine, starke Beine, flinke Beine bevorzugt. Und schöne sowieso. So ist es im Leben. Diesen fast nun schon vergangenen Sommer auffallend unterwegs: Zum Beispiel die superschnellen Beine von Allyson ­Felix (Bild links), jahrelang unerreicht in den 200m- und 400m-Bewerben. Die im Übrigen läuft, wie sie sagt, „weil (sie) mit dieser Gabe gesegnet (ist)“. Poesie in Bewegung, wie man so sagt.

Oder: die eine Viertelmilliarde Euro teuren Beine des Brasilianers Neymar, der ihren Wert im Rahmen von Russland 2018 vermutlich noch steigern wollte, allerdings leistete er sich den Fehler, sie zweckentfremdend einzusetzen. Und so wurde aus dem Mann mit den begnadeten Beinen, die Brasilien in den Fußball-Olymp erhöhen hätten sollen, ein bedauerliches Meme, das global für Gelächter sorgte. Beine sind nur so stark wie das Gehirn ihrer Besitzer, wie man eigentlich eher selten sagt.

Inzwischen, in Berlin, wurde anlässlich der Leichtathletik-EM eine breite Masse gewahr, dass es auch am Beine-Sektor Jungfleisch gibt. Die deutsche Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch, die vor begeistertem Publikum die Bronze-Medaille eroberte. Und weil man besser beschweigen soll, was man nicht beschreiben kann, hier nochmal Evidenz von ihrem großen Sprung. Poesie in Bewegung, wie man … ach so, das haben wir ja schon gesagt. Enjoy!