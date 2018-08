Wochenend-Tipp: Gürtel Nightwalk 2018

Zum 21. Mal mutieren der Lerchenfelder und Hernalser Gürtel am letzten Samstag im August zur Partymeile – in 13 Lokalen spielen Bands von abends bis in die frühen Morgenstunden beim Gürtel Nightwalk auf.

Text: Jakob Stantejsky

Von den Granden unter den Gürtellokalen, wie dem Chelsea, bis hin zur Hauptbücherei locken ab dem frühen Abend 16 Locations mit Livekonzerten, wobei der Spaß bis tief in die Nacht weitergeht. Unter den bisher bestätigten Acts finden sich beispielsweise Viech (B72), Buntspecht (Chelsea) oder die Churchpenny Allstars (Café Carina). Liebhaber heimischer Alternative-Artists kommen so definitiv auf ihre Kosten.

Infoporn Gürtel Nightwalk

25.8.2018

Lerchenfelder und Hernalser Gürtel

Infos: guertelnightwalk.at