Bell & Ross mit drei neuen F1-Chronographen

Advertorial: Anlässlich des dritten Jahres der Partnerschaft mit dem Renault Sport Formula One Team präsentiert Bell & Ross drei hochleistungsstarke Chronographen.

2018 unterstreicht Bell & Ross seine Partnerschaft mit dem Renault Sport Formula One™ Team mit der Einführung drei neuer R.S.18 Chronographen, die von dem neuen einsitzigen Renault-Rennwagen inspiriert sind. Im dritten Jahr infolge demonstriert Bell & Ross seine Verbindung zur der Welt der Formula 1 durch eine Partnerschaft, die auf einer gemeinsamen Leidenschaft für Maschinentechnik, Geschwindigkeit, Leistung und sportliches Design basiert. Das Renault Sport Formula One™ Team und Bell & Ross teilen das Streben nach Exzellenz, nach Geschwindigkeit und mechanischer Präzision. Die Serie der drei Hightech-Chronographen (BR-X1 Tourbillon Chronograph R.S.18; BR-X1 Chronograph R.S.18 und BR03-94 R.S.18) wurde im März 2018 auf der Baselworld präsentiert. Diese sportlichen, ausgeklügelten und innovativen Zeitmesser führen Maschinentechnik, technische Kompetenz und innovative Uhrmacherkunst an ihre Grenzen.

Die drei Modelle haben viele Funktionen gemeinsam. Ihre Gehäuse aus perforiertem, kugelgestrahltem Titan sorgen für einen zurückhaltenden – und entschieden modernen –, matten Look. Dieses Material ist für seine Leichtigkeit und Robustheit bekannt. Die für optimale Leistung so leicht wie möglich gestalteten Teile eines Formula 1™- Fahrgestells sind technisches Können. Die Chronographen der drei R.S.18 Modelle werden mit Wippendrückern gestartet, die an die Schaltwippen von Formula 1®- Lenkrädern

erinnern.

Diese Wippen, die bereits bei BR-X1 Modellen verwendet wurden, wurden nun für den BR-03 angepasst. Die drei mit einem entspiegelten Saphirglas versehenen Chronographen sind widerstandsfähig und bieten in allen Situationen eine gute Ablesbarkeit, egal ob hinterm Steuer oder unterwegs in der Stadt. Auch auf den Zifferblättern, welche die Karosserie der Uhren darstellen, finden sich Verweise auf den Motorrennsport.

Die Farbakzente für alle Chronographenfunktionen (das charakteristische Gelb von Renault) spiegeln den markanten und äußerst stilisierten Look der Welt des Motorsports, der Rennstrecken und Fahrerlager wider. Und schließlich wurde für diese Serie der drei R.S.18 Chronographen ein Armband entworfen. Es ist aus schwarzem, perforiertem Kautschuk und bietet dank seiner einzigartigen Ergonomie und hohen Atmungsaktivität einen unübertroffenen Tragekomfort.

Das Ziel der Ingenieure und Designer in den Universen der Formula 1® und der Uhrmacherei kann in einem Schlüsselsatz zusammengefasst werden: die Maschinentechnik kontinuierlich an ihre Grenzen zu führen. Die Partnerschaft zwischen Bell & Ross und dem Renault Sport Formula One™ Team, die durch die Werte hohe Präzision und Exzellenz verbunden sind, ist für beide Seiten eine Quelle ständiger Innovation und Motivation. Die neue R.S.18 Serie verkörpert dieses Streben nach Leistung und integriert das Beste der höchsten Disziplin des Motorsports: Technik, mechanische Expertise und Werkstoffe. Mit diesen außergewöhnlichen Uhren erreicht das Streben nach Exzellenz und Präzision seinen Zenit.

Der BR03-94 R.S.18 Chronograph mit einem perforierten, kugelgestrahlten Titangehäuse weist alle Kennzeichen einer Sportuhr auf, einschließlich eines Zifferblatts aus Kohlefaser, einem in der Welt des Spitzenmotorrennsports hochgeschätzten Material. Die Kombination aus Titan und Kohlefaser stellt Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit, Robustheit und höchste Leistung sicher. Das Räderwerk des Uhrwerks ist durch die Hilfszähler für die Chronographenfunktion hindurch zusehen. Der von einem Schweizer Mechanikwerk mit automatischem Aufzug angebtriebene BR03-94 R.S.18 hat auf dem Höhenring eine Tachymeterskala und ermöglicht so die sofortige Berechnung der Geschwindigkeit eines Fahrzeugs über eine bestimmte Entfernung. Erstmals bei einem BR03 Modell sind die Chronographendrücker in Anlehnung an die Schaltwippen bei Formula 1® -Autos als Wippendrücker gestaltet. Bei der Bell & Ross BR03-94 R.S.18 sind sie aus rot eloxiertem Aluminium – ein weiterer Verweis auf die charakteristische Farbe der Welt des Motorrennsports.

Der BR-X1 R.S.18 ist ein ultimativer, skelettierter Hightech-Chronograph – ein unverzichtbares Instrument zum messen kurzer Rennabschnitteund die Grundessenz einer Rennfahreruhr. Das Schweizer Mechanikuhrwerk mit automatischem Aufzug, eine echte Haute-Horlogerie-Komplikation, ist für einen einzigartigen, entschiedenen Hightech-Look skelettiert. Die Wippendrücker mit gelbem Kautschukeinsatz betonen dies zusätzlich. Der 30-Minuten-Zähler wird durch Markierungen in Rot hervorgehoben. Und die Typographie der Ziffern im „Rennfahrstil“ sowie die gelbe Tachymeterskala auf dem Höhenring (zur Berechnung der Geschwindigkeit eines Fahrzeugs über eine bestimmte Entfernung) entführen uns sofort auf Rennstrecken und Startplätze. Für eine optimale Ergonomie bei der Verwendung der Chronometerfunktionen wurde ein Daumengriff aus gelbem Kautschuk bei 9 Uhr in das Gehäuse integriert. Und schließlich sind die schmalen Zeiger und applizierten Indizes mit Superluminova gefüllt, was eine optimale Ablesbarkeit gewährleistet.

Der BR-X1 Tourbillon Chronograph R.S.18, das Meisterstück dieser Serie, ist mit einem äußerst komplizierten Uhrwerk versehen, das die Uhrmacherkunst des fliegenden Tourbillons mit der sportlichen Raffinesse eines Ein-Drücker-Chronographen verbindet. Durch Verminderung der Wirkung der Schwerkraft auf das Mechanikuhrwerk garantiert ein Tourbillon eine besonders hohe Präzision. Der BR-X1 Tourbillon Chronograph ist mit einem „fliegenden“ Tourbillon ausgestattet, das bedeutet, dass sein Käfig an einer Achse befestigt ist,

wodurch der Eindruck entsteht, dass er im Raum schwebt. Mit seiner technischen Expertise und hypnotischen Schönheit ist das fliegende Tourbillon ein Markenzeichen für Spitzenleistung. Die Chronographenfunktionen in Gelb und Rot sind sofort zu erkennen. Die gute Ablesbarkeit wird durch Superluminova auf den Zeigern und Indizes noch zusätzlich verbessert, wodurch diese auch nachts abgelesen werden können. Das skelettierte Zifferblatt des BR-X1 Tourbillon Chronograph R.S.18 gibt den Blick auf das futuristische Räderwerk seines Hightech-Motors frei. Für eine optimale Ergonomie bei der Verwendung der Funktionen wurde ein Daumengriff aus gelbem Kautschuk bei 9 Uhr in das Gehäuse integriert.