Teamspirit – Breitling Winter Sports Squad mit Anna Veith, Stefan Kraft und Thomas Morgenstern

Aus gutem Grund hat Breitling die drei österreichischen Wintersportausnahmetalente als Mitglieder der Winter Sports Squad auserwählt: Anna Veith, Stefan Kraft und Thomas Morgenstern verbinden große Erfolge in ihrer jeweiligen Disziplin wie Skirennen und Skispringen/-fliegen.

Anna Veith, Stefan Kraft und Thomas Morgenstern sind ein leuchtendes Dreigestirn am internationalen Wintersporthimmel, das weiß man als gelernter Ösi. Alle drei zählen zur Weltrangspitze und holten Edelmetall um Edelmetall nach Hause: Weltmeistertitel, Gesamtweltcuptitel, Olympia Gold und Silber oder Vierschanzentournee-Gesamtsiege. Dass jetzt die drei Topathleten eine Kooperation mit der Schweizer Traditionsuhrenmarke Breitling eingegangen sind – sie bilden das Breitling Winter Sports Squad –, liegt auf der Hand. Warum erläutert Birgit Linhart-Kaser, Managing Director von Breitling Österreich sowie Osteuropa: „Ich freue mich besonders, diese drei Ikonen des österreichischen Wintersports als Mitglieder der Breitling Winter Sports Squad zu begrüßen. Sie alle verkörpern eindrucksvoll die dynamischen Werte Breitlings – Action, Errungenschaft und Pioniergeist.“

Die Geschichte von Breitling wird seit 1884 geschrieben und ist eng an Pionierleistungen geknüpft, schon früh hat sich das Schweizer Präzisionsuhrenlabel einen besonderen Platz in Wissenschaft, Sport und Technologie erobert. Breitling beschäftigte sich stets intensiv mit Aeronautic und Schifffahrt – fokussierte somit beim Zeitmesserbau darauf, über die bloße Zeitanzeige hinaus Meßgeräte für Fachleute zu liefern. Das führte zur Bauart des Chronographen, also der Stoppuhr, deren Verwendung im Sport ebenso wie in der Schifffahrt oder im Flugverkehr allgegenwärtig ist. Schon früh – in den 1950ern – platzierte die als sehr männlich geltende Uhrenmarke Klassiker am Markt, die etwas größer waren als das „normale Uhrenmaß“, wie die Chronographen „Navitimer“ oder die „Chronomatic“. Bis heute ist Breitling unangefochtener Vorreiter im Bereich der hochqualitativen Präzisionsuhren mit dem Prädikat „Swiss Made“, denn die Uhrwerke werden im eigenen Haus in Grenchen (Kanton Solothurn) angefertigt.

Dass auch Frauen gerne eine Breitling tragen, beweist nicht zuletzt Anna Veith, ihre Lieblingsuhr von Breitling ist die Navitimer 1 Automatic 38, die ab sofort ihr Handgelenk ziert. Denn Österreichs erfolgreichste Skirennfahrerin der Gegenwart repräsentiert die Marke Breitling perfekt. Die Olympiasiegerin, dreifache Weltmeisterin und zweimalige Gesamtweltcupsiegerin kann zwar nach dem Kreuzbandriss im Knie diese Saison nicht mehr aktiv beenden, ihrer erfolgreichen Karriere wird das wohl keinen Abbruch tun. Mit eisernem Willen und ihrem Credo – „deine Grenzen lernst du erst kennen, wenn du bereit bist, sie zu überschreiten“ – schafft sie es stets, Schicksalsschläge zu bewältigen. Nach einigen Verletzungen beeindruckte sie mit einem fulminanten Comeback bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang, bei denen sie Silber im Super G holte.

„Ziele sind da, um sie zu erreichen“, sagt Stefan Kraft. Bereits als 10-Jähriger stand er auf der Schanze, heute hält er mit 253,5 Metern den Skiflugweltrekord. Sein erster Sieg im Weltcup erreichte der Pongauer im Auftaktspringen der Vierschanzentrounee 2014/15 und sicherte sich anschließend den Gesamtsieg der Tournee. Seitdem jagt Kraft einen Erfolg nach dem anderen. 2017 wurde er in Lahti erster österreichischer Doppelweltmeister im Skispringen, im selben Jahr gewann er auch noch den Gesamtweltcup sowie den Skiflug-Weltcup. Dass auch Stefan Kraft Teil der Beitling Winter Sports Squad ist und somit also Markenbotschafterin des Schweizer Uhrenlabels verwundert also nicht. Sein favorisiertes Modell ist der Navitimer 1 B01 Chronograph 43.

Der erfolgreichste Skispringer aller Zeiten, Thomas Morgenstern, ist der dritte im Bunde der Breitling Winter Sports Squad. „Es macht mich stolz, Teil der prestigereichen Breitling-Familie zu sein. Mit Breitling verbinde ich Präzision seit über 130 Jahren, eine Eigenschaft, die sowohl beim Skispringen als auch beim Fliegen erforderlich ist“, so Morgenstern. Als Hubschrauber-Pilot trägt er den Chronomat B01 Chronograph 44 also mit großer Freude. 2014 hat sich der Kärntner vom aktiven Sport zurückgezogen – mit beachtlichen vierzehn Goldmedaillen in der Tasche und einer von fünf Athleten, die die wichtigsten vier Bewerbe im Skisprung-Sport – Olympia, Weltmeisterschaften, Gesamtweltcup und Vierschanzentournee – gewonnen haben.

Die drei österreichischen Wintersportstars reihen sich als Mitglieder der Winter Sports Squad in eine illustre Runde ein. Beim Squad-Konzept setzt Breitling auf Dreierteams, die Meister ihres Fachs sind. So bilden den Breitling Cinema Squad die Hollywood-Schauspieler Brad Pitt, Charlize Theron und Adam Driver. Profis sind auch bei den weiteren Teams vertreten: den Explorers Squad, den Surfers Squad und den Triathlon Squad.. „Breitling glaubt an den Teamgeist, an die Kraft der Gruppendynamik durch die Identifikation eines gemeinsamen Ziels. Diese Faktoren sind es, die letztendlich zum Erfolg führen“, so Georges Kern, CEO von Breitling, über die Squad-Idee.

Anna Veith, Stefan Kraft und Thomas Morgenstern und ihre Breitling-Lieblingsmodelle

Anna Veith trägt

Navitimer 1 Automatic 38: Gehäuse in Stahl, schwarzes Zifferblatt, schwarzes Krokoband. Preis: 3.920 Euro

Stefan Kraft trägt

Navitimer 1 B01 Chronograph 43: Gehäuse in Stahl/Gold, stratosgraues Zifferblatt, schwarzes Krokoband. Preis: 9.280 Euro

Thomas Morgenstern trägt

Chronomat B01 Chronograph 44: Blaues Zifferblatt und Armband in Stahl. Preis: 8.150 Euro

Mehr Infos unter breitling.com/at