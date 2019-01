10 Jahre Schlossquadrat Jungwinzer Trophy 2019: Finalist #4 Michael Gruber im Porträt

Das Glück des Winzers: Michael Gruber betreibt mit seiner Familie das „Weingut am Berg“ über Langenlois. In naturbelassener Idylle gedeihen hervorragende und für das Kamptal typische Weine wie Grüner Veltliner und Riesling. Am 12. Februar kann man seine charakterstarken Tropfen im Rahmen der Jungwinzer Trophy im Schlossquadrat in Wien Margareten verkosten. Wir verlosen 2×2 Eintrittskarten für die Einzelverkostung!

Foto – Header: Herbert Lehmann



Dass Winzer Freude an der Weinproduktion haben, liegt in der Natur der Sache. Michael Grubers Passion für Wein reicht daher „vom ersten Gärrülpser bis zur vollen Ausreifung“, sagt er keck. Das große Glück des Jungwinzers liegt 400 Meter hoch im beschaulichen Ort Mittelberg im Kamptal, mit Blick auf die bekannte Weinstadt Langenlois in Niederösterreich. Das „Weingut am Berg“ der Familie Gruber, es leben drei Generationen am Hof, umfasst 13 Hektar mit den wichtigsten Rieden Kellerberg, Loiserberg, Steinhaus und Käferberg.

Seit dem 12. Jahrhundert wird in Mittelberg Weinbau betrieben, und auch sonst ist die örtliche Geschichte speziell, denn die Grubers sind hier schon seit 1491 heimisch und betrieben stets kleinbäuerliche Mischwirtschaft. So sind ihre Weingärten nicht als Monokultur angelegt, sondern von alten Obstbäumen, kühlen Wäldern und herrlichen Gemüse- und Kräuterbeeten umgeben. „In unseren Weingärten legen wir großen Wert auf einen Mix aus Regionalität und Authentizität kombiniert mit Mischkultur, alten Reben und vergessenen Lagen“, erzählt der junge Kellermeister, der zusammen mit seinem Bruder Ludwig junior diese natürlich gewachsene Tradition fortsetzt.

Das Gruber’sche Weingut ist ein „Platz zum Wohlfühlen“ – für Mensch und Tier: Nützlinge wie Spinnen und Insekten finden in der natürlichen Begrünung der Weingärten einen idealen Lebensraum und machen auch noch Schädlingen den Garaus. Inmitten dieser Idylle gedeihen Grüner Veltliner und Riesling hervorragend.

Eine wichtige Rolle für den Weinbau in der Region Kamptal spielen das kontrastreiche Klima und die vielfältige Zusammensetzung der Böden. So findet man auch vor der Haustür des Weinguts Gruber geologische Ablagerungen von Granit über Gneis bis hin zu Löss – letztere Bodenformation bietet eine gute Voraussetzung für klassische bis kräftige Grüne Veltliner. Das Klima wird im Sommer von heißen Tagen und kühlen Nächten bestimmt, pannonische Milde wechselt sich mit den rauen Einflüssen des Waldviertels ab, eine perfekte Kombination für den Weinbau, dadurch entsteht eine besondere Aromafinesse der Weine. Dazu verhelfen lange sonnige Perioden im Herbst den Trauben zur richtigen Reife. Alles zusammen bildet die perfekte Basis für Weine mit außergewöhnlich mineralischem Charakter und einer elegant-kühlen Stilistik.

Michael Gruber absolvierte die Weinbauschule Krems und sammelte danach Erfahrungen bei Weinbauern in Deutschland und Südtirol. Schließlich kehrte der heute 27-Jährige zurück zu seinen Wurzeln auf das „Weingut am Berg“. „Am liebsten bin ich draußen bei den Reben, denn ich liebe unseren Weingarten und den wunderschönen Blick übers Tal. Wein- und Obstgärtner ist mein Traumberuf!“ Beim Weinverkosten schmeckt man Glück förmlich heraus.

10 Jahre Schlossquadrat Jungwinzer Trophy 2019

2009 hatten die Gastroprofis des Schlossquadrats in Wien Margareten die grandiose Idee, junge heimische Winzer zu fördern. In Kooperation mit dem SALON Österreich Wein initiierte man die Jungwinzer Trophy, bei der Talente unterstützt werden, die nicht älter als 30 Jahre alt sind. „Die Teilnahme an der Schlossquadrat Trophy ist für unsere Nachwuchs-Winzer eine gute Gelegenheit, ihre Weine in der Bundeshauptstadt zu präsentieren“, konstatiert Willi Klinger, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing. Ein Erfolgskonzept, denn auch zehn Jahre später sind die Verkostungen bei Weinkennern sehr beliebt.

Wie läuft die Trophy ab? Bei der Vorentscheidung hat ein Expertenteam die eingereichten Weine blind verkostet und nach einem 20-Punkte-Schema bewertet. Dieses Jahr wurden sechs Finalisten aus Weinbaugebieten in Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland ermittelt. Nach dem Auftakt im Oktober im Gergely’s werden die edlen Tropfen der jungen Winzer-Talente bei monatlichen Einzelverkostungen vorgestellt.

Welcher Wein am vollsten mundet, wird bei der Jubiläumsfeier und dem Grande Finale der Schlossquadrat Jungwinzer Trophy am 21. Mai 2019 eruiert: Die anwesenden Gäste haben dort die Gelegenheit, für ihren Favoriten zu voten, eine ausgewählte Fachjury wird außerdem ihre Expertise dazu abgeben. Der Jungwinzer des Jahres kann sich neben weiteren Preisen die begehrte Glastrophäe „Schlossquadrat Trophy 2019“ auf sein Weingut holen – und damit seinen Winzer-Erfolg weiter ausbauen.

Termine & Finalisten

12. Februar 2019: Michael Gruber, Weingut am Berg, Kamptal

12. März 2019: Patrick Altenbacher, Weingut Altenbacher, Vulkanland Steiermark

9. April 2019: Jakob Jakope, Weingut Kästenburg, Südsteiermark

21. Mai 2019: Finale Schlossquadrat Trophy 2019 mit allen sechs Jungwinzern, Moderation: ÖWM-Chef Willi Klinger

Anmeldung: info@schlossquadr.at oder 01/544 07 67

Veranstaltungsort: ­Restaurant Gergely’s im Schlossquadrat, Schlossgasse 21, 1050 Wien

Zeitpunkt: jeweils 18 Uhr bis 22 Uhr

Infos: Schlossquadrat-trophy.at; facebook.com/schlossquadrat.wien

GEWINNEN UND MICHAEL GRUBERS WEINE VERKOSTEN:

Wir verlosen 2×2 Eintrittskarten für die Einzelverkostung am 12. Februar im Restaurant Gergely‘s in Wien Margareten!

HIER GEHT ES DIREKT ZUM GEWINNSPIEL