Trau dich ruhig!

Mit „Traust dich nie!“ bewirbt McDonald’s derzeit seinen neuen McPlant in Österreich. Ab morgen, dem 17. 8., wird der Burger mit dem Veggie-Patty in allen Filialen hierzulande erhältlich sein. Wir haben vorgekostet und wissen jetzt, wer sich das Pflanzenlaberl zutrauen darf.

Fotos: McDonald’s

Die Antwort ist so einfach wie kurz: jeder. Denn der McPlant schmeckt immer noch voll nach McDonald’s. Am ehesten vergleichen kann man ihn wohl mit dem Royal TS. Salat ist drin, Käse, Zwiebel, Paradeiser, Sandwichsauce … hinzu kommen noch das berühmt-berüchtigte Gurkerl sowie Ketchup und Senf. Und das Patty ist natürlich aus Erbsen- und Reisprotein anstatt aus Fleisch. Aufmerksame Leser merken auf: Ja, der McPlant ist kein veganer Burger per se. Denn Käse kommt immer noch von der Kuh und in der Sauce ist Eigelb drin. Allerdings darf der Kunde bei der Bestellung gerne die beiden Zutaten aus dem McPlant verbannen und hat dann im Endeffekt doch einen veganen Burger in der Hand, beziehungsweise im Mund.

Im direkten Vergleich mit dem Royal TS ist uns kaum ein Unterschied aufgefallen. Optisch unterscheidet sich das von den Branchenlieblingen Beyond Meat entwickelte Patty nur minimal vom herkömmlichen Fleischlaberl, geschmacklich kann man im kompletten Burger quasi keinen Unterschied feststellen. Kostet man das Patty jeweils pur, fühlt sich das McPlant-Laibchen etwas leichter und weniger „fleischig“ an, der Geschmack kommt allerdings schon ziemlich nah ran. Fakt ist: Zur geschmacklichen Mutprobe taugt der McPlant keinesfalls, eher könnte man ihn jemandem unterjubeln ohne dass der es je merken würde.

Warum aber einen Burger extra mit einem von Experten für McDonald’s auf der ganzen Welt kreierten Veggie-Patty ausstatten und ihn dann doch nicht ganz vegan machen? Zu klein sei die vegane Zielgruppe dafür noch – glaubt man gar nicht, so laut wie die immer schreien. Der McPlant soll hingegen Leute ansprechen, die Fleischersatzprodukte mal probieren wollen ohne gleich ihre ganze Ernährung umzustellen oder sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie man denn so ein Veggie-Dings schmackhaft zubereitet. Und wer weiß, vielleicht taugt es dem einen oder anderen ja so sehr, dass er auch in Zukunft gerne mal einen vegetarischen Burger einschiebt. Die Zahl der potenziell Interessierten steigt jedenfalls rasant, wie man dem wachsenden Umfang der Veggie-Abteilung im Supermarkt entnehmen kann.

Österreich ist nun jedenfalls das erste Land weltweit, in dem McDonald’s den McPlant in jeder Filiale flächendeckend einführt. Die Beyond Meat-Patties werden aus den Niederlanden geliefert, die Zutaten stammen unter anderem aus Frankreich. Vorerst einmal solange der Vorrat reicht. Und je nachdem wie gut die Sache ankommt, stehen die Chancen auf Verlängerung sicher ganz ordentlich. Wer sich gerne mal beim Mäcci einen Burger gönnt, darf den McPlant getrost kosten. Wir versprechen, diverse Fleischersatz-Horrorstories erweisen sich hier als unwahr. In diesem Sinne: Trau dich ruhig!