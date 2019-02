Lady Gaga. Who the fuck is Chris Carino?

Das waren die Oscars, also, vermutlich: Lady Gaga omnipräsent, aber wo war ihr Haberer? Wer ist dieser Chris Carino überhaupt?



Immer heikel, eine vorbeugende Nachlese zu präsentieren, ohne einen Tau zu haben, wie die Show dann tatsächlich läuft. Schließlich wird später immer über Dinge geredet, an die vorher niemand dachte. Wir lassen dennoch die Awards links liegen und spielen Blind Date: Die Gaga hat mit Filmpartner Bradley Cooper das Liedchen ”Shallow“ geträllert – letzterer etwas rotgesichtig, weil er nicht singen kann – und dafür sicher den Gong abgeräumt, nur war dann der Typ nicht da, mit dem sie bei den Golden Globes noch geschmust hatte, und der Diamantring fehlte auch.

Christian Carino (50), Agent von Gagas und Talenten anderer (Justin Bieber, Miley Cyrus) und seit einem Jahr mit der komplizierten New Yorkerin verlobt, hat sich entlobt, wurde bestätigt. Seltsam, nicht wahr. Was kaum wer wusste bzw kaum wen interessierte, Die Beziehung war denn doch nicht so stabil, wie sein linker Oberarm vermuten ließ. Dort hatte er sich todesverächtlich Gagas Gesicht tätowieren lassen. Sollte cool kommen, jetzt, da sich angeblich ein anderes Girl an diesen Arm schmiegt …

Take it away, Bradley!

