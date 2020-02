Hornbach macht euch zu Ai Weiwei

Ai Weiwei ist einem vor allem als der regierungskritische chinesische Künstler ein Begriff, der vom chinesischen Regime 2011 in den Häfen gesteckt wurde. Mittlerweile lebt er in Cambridge und realisiert Kunstprojekte gemeinsam mit Hornbach.

Text: Jakob Stantejsky / Foto: Hornbach

Ja, wir meinen genau den Hornbach, an den ihr jetzt denkt. Den „Sag nicht Projekt, wenn du nicht Hornbach meinst“-Hornbach. Den „Yippie yeah yeah yippie yippie yay“-Hornbach. Neben den wohl witzigsten Werbungen im Business wartet der Baumarkt nun auch mit einer ganz besonderen Aktion auf. „Safety Jackets Zipped the Other Way“ nennt sich die Geschichte, bei der man mit Ai Weiwei eng zusammenarbeitet. Falls ihr euch noch immer verwirrt an den Kopf greift, kommt im Video die Auflösung.

So bizarr die ganze Chose zuerst noch klingt, so schlüssig und clever finden wir sie nach der Erklärung des Künstlers. Denn es wäre wirklich mal an der Zeit, dass Kunst und Otto Normalverbraucher keine Gegensätze mehr darstellen. Mit der Aktion könnt ihr also euer ganz eigenes Kunstwerk bauen – als Konzept erdacht von einem weltberühmten Künstler, aber umgesetzt und geschaffen von euch selbst. Falls ihr also selbst künstlerisch aktiv werden wollt, deckt euch doch direkt im Hornbach Shop mit den nötigen Materialien ein. Warnschutzjacke, Edelstahlrohre und Kabelbinder kosten schließlich nicht die Welt. Außer ihr legt es mehr so in der Größenordnung „sixtinische Kapelle“ an, dann leidet das Börserl doch. So oder so, Hornbach zementiert (HA HA!) seine Position als lustigster Baumarkt weiter ein.