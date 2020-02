Dänemark vs. Kanada: der geilste Krieg der Welt

Krieg ist scheiße. Immer. Nur auf einer kleinen Insel zwischen Grönland und Kanada tobt seit Jahrzehnten ein Besatzungskrieg, der einem ein Lächeln auf die Lippen zaubert.

Text: Jakob Stantejsky / Foto Header: Toubletap/Wikipedia

Die Kontrahenten heißen Dänemark und Kanada. Das Objekt der Begierde nennt sich Hans-Insel und genau so charmant wie der Name des winzigen Felsbrockens, der genau auf der kanadisch-grönländischen Grenze liegt, ist auch die Art der Kriegsführung, mit der sich die Länder darum streiten. Seit gefühlten Ewigkeiten.

Denn 1973, als die Grenze vereinbart wurde, verschob man eine Entscheidung bezüglich der kleinen Insel auf unbestimmte Zeit. Wohl, weil man sich schon damals nicht einigen konnte. Auch 2012, als die Seegrenze fixiert wurde, ließ man die Hans-Insel erneut außen vor. Aber jetzt spannen wir euch nicht länger auf die Folter… Die „Strategie“ Dänemarks und Kanadas sieht folgendermaßen aus: Landet ein Expeditionsschiff auf dem Stein in Meer, hisst man die eigene Flagge und stellt eine Flasche Schnaps aus der Heimat daneben. Dann geht’s ab nach Hause, Mission erfolgreich. Dann kommt irgendwann die andere Streitpartei auf die Insel, ersetzt die fremde Flagge durch die eigene, kassiert den Fusel und stellt selbst welchen hin. Und so geht es hin und her und hin und her und hin und her und … ihr versteht schon.

Foto: NASA/Google Maps

Als wäre all das nicht schon skurril und belustigend genug, spielen auch noch (für unsere Ohren) äußerst absurd klingende Gebiete eine Rolle in diesem Streit. So vertritt Kanada die Überzeugung, dass die Hans-Insel in die Region Qikiqtaaluk des Territoriums Nunavut gehört, während man sie auf dänischer Seite in den Distrikt Qaanaaq der grönländischen Kommune Avannaata reklamiert. Und nein, das ist nicht klingonisch.

Unterm Strich ist diese Art der Kriegsführung wohl unsere zweitliebste Form des Kriegs. Auf Platz eins hält sich weiterhin der ritterliche Kampf Mann gegen Mann (oder Frau) zwischen den jeweiligen Staatsoberhäuptern. Seid ehrlich, für Trump vs. The Queen würden wir alle einschalten. Klingt irgendwie auch wie ein Wrestling-Kampf.