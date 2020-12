Stil für Durchblicker: Designerbrillen von Jaguar und Calvin Klein

Ob als Fassung für optische Gläser oder Sonnenbrille – Designerware von United Optics erfüllt höchste Ansprüche an Tragekomfort und Eleganz.

Foto Header: Oliver Gast

Jaguar: Raubkatze oder Auto? Nein, auch schicke Brille! Jaguar Eyewear steht für ­Eleganz, ­Dynamik und höchsten Komfort. Geprägt wird die Kollektion von den außergewöhn­lichen Designtransfers von den Sportwagen zu den Brillen. ­Details aus Carbon, Holzmaserungen und Materialien aus dem Fahrzeuginnenleben ­sowie raffinierte Farbeffekte ­machen die Eyewear-Kollektion einzigartig.

Eine fixe Größe für Männer mit Geschmack hat zwei Buchstaben: C und K. Der Stil von Calvin Klein, der mit modernen und ästhetischen Designs überzeugt, setzt sich auch in der Eyewear-Kollektion fort. Pur­is­tische Looks werden gekonnt durch außergewöhnliche Farb­akzente und raffinierte Details ­ergänzt, wodurch die Brillen zum stilvollen Begleiter im Alltag werden.

www.unitedoptics.at

Calvin Klein Korrektionsfassung CK20110: UVP € 209,00

Material: runde Halfframe-Metallbrille mit Doppelsteg

Jaguar Korrektionsfassung 31704: UVP € 215,00

Material: Acetat, blau-braune Holzstruktur

Jaguar Sonnenbrille 37453: UVP € 155,00

Material: Metall und Acetat

Calvin Klein Sonnenbrille CK20101S: UVP € 229,00

Material: Metallbrille mit Doppelsteg in Pilotenform