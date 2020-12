HIRSCH Armbänder – das schönste Kleid der Uhr

Was 1945 unter Firmengründer Hans Hirsch am heimischen Küchentisch in aufwändiger Kleinarbeit begann, feiert heute international Erfolge. Die Marke HIRSCH genießt sowohl als Partner der Schweizer Uhrenindustrie, als auch unter eigenem Namen, hohes Ansehen innerhalb der Branche.

Neben der geschätzten Eigenmarke, die den heimischen und internationalen (Uhren)Fachhandel & Juweliere beliefert, und dem Geschäftsfeld als Lieferant der Schweizer Uhrenindustrie, widmet sich die neue Generation des Familienunternehmens mit Nikolaus Hirsch und seinem jüngeren Bruder Matthäus verstärkt dem B2C-Bereich und will den Konsumenten direkt ansprechen und den gegenseitigen Austausch verstärken. Die wichtigste Rolle spielt hierbei der neue Webshop für den Verkauf der smarten Armbänder.

Die umfassende, hochwertige Produktpalette, mit der HIRSCH heute weltweit 16.000 Fachhändler beliefert, bietet eine Vielfalt von Farben, Materialien, Ansatzbreiten und Längen, passend für jedes Uhrenmodell. Weiche Materialien wie Leder und Kautschuk, aber auch innovative Werkstoffe wie Schiefer und Eukalyptus-Faser oder Birkenrinde stehen dabei als spannende Alternativen im Zentrum.

City Jungle

Der aktuelle Hingucker ist die Performance Camouflage Kollektion, die seit April 2020 in zwei Ausführungen erhältlich ist. Die Camouflage Uhrenbänder sind in Blau und Grün verfügbar.

