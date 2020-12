AUMAERK Grand Crust Champagner Box

Der beste Schweinsbraten der Welt trifft Moët & Chandon Grand Vintage 2012

Wer einen gelungenen, knusprigen Schweinsbraten kochen möchte, braucht im Normalfall Zeit, ein geübtes Händchen, mehrere hungrige Gäste und viel Erfahrung in der Küche. Doch es geht auch einfach: Mit AUMAERK zaubern Sie in kurzer Zeit den perfekten Schweinsbraten für 6 Personen inklusive unwiderstehlicher Kruste auf den Tisch – fertig in nur 55 Minuten. Wer diesen perfekt vorbereiteten, fast fertigen Schweinsbraten einmal gekocht hat, weiß, dass diese Kombination aus einfacher Zubereitung und perfektem Schweinsbraten das Potenzial hat, Sie und Ihre Gäste süchtig zu machen.

Ein perfekter Schweinsbraten hat oben eine goldbraune, knusprige Kruste, die richtig schön beim Essen knackt und darunter zartes Fleisch, welches auf der Zunge zergeht. Mit der Kochanleitung zum Pork Royal wird Ihnen diese schwierige Kombination jedes Mal perfekt gelingen!

Nach 192 Stunden Handarbeit und viel Liebe, die in jedes einzelne Stück Fleisch investiert wird, ist es für Sie ein leichtes, Ihren Gästen einen saftigen Schweinsbraten mit goldbrauner Kruste zu servieren. Einfach die Schwarte noch richtig schröpfen und den Schweinsbraten mit feinem Salz ordentlich bestreuen, denn nur das Salz lässt die Kruste vom Schweinsbraten so richtig springen! Neben dem klassischen Rezept mit Semmelknödeln und Sauerkraut finden Sie in der Geschenk-Box noch einige andere Rezepte nebst Kochanleitung zum Probieren!

Dieser Schweinsbraten gelingt immer!

Der Moët & Chandon Grand Vintage 2012

Moët & Chandon Grand Vintage Champagner sind gereifte Weine von bezeichnendem Charakter, die einst 1842 kreiert wurden, um den Ansprüchen britischer und amerikanischer Kenner für reifere Weine gerecht zu werden. Jeder Grand Vintage ist originell, und verkörpert die Interpretationsfreiheit des Kellermeisters, die Auswahl der bemerkenswertesten Weine des Jahres und Respekt für die Individualität jedes Jahrgangs.

Der Grand Vintage 2012 ist ein erfüllter und umhüllender Extra-Brut-Champagner, sein Fokus liegt nicht auf dem Chardonnay, sondern auf einem starken Pinot Noir Einfluss.

