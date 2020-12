SodaStream DUO: Sprudeln zuhause und unterwegs

Wie mittlerweile schon gewohnt, könnt ihr mit dem WIENER Adventkalender auch 2020 haufenweise feine Geschenke gewinnen. Darunter auch eine SodaStream DUO, die das perfekte Geschenk für die ganze Familie ist.

SodaStream ist mittlerweile jedem ein Begriff. Wer keine tonnenschweren Mineralwasserflaschen schleppen will oder wegen des permanenten Verbrauchs von Plastikflaschen ein schlechtes Gewissen hat, der greift zum Wassersprudler von SodaStream. So wird zuhause auf Knopfdruck einfach Leitungswasser in frisches Sprudelwasser verwandelt, ganz ohne Schleppen, und gleichzeitig ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Jetzt geht SodaStream noch einen Schritt weiter und bringt die neueste Innovation des Hauses auf den Markt: SodaStream DUO! Der mit 44cm Höhe kompakteste SodaStream Sprudler passt nicht nur bequem unter jeden Küchenkasten, sondern bietet neben der neu designten Glasflasche zum Sprudeln zusätzlich eine BPA-freie, wiederverwendbare Kunststoffflasche.

Dank dem neuen, dualem System hat man jetzt sowohl zuhause, als auch on the go stets eine sprudelnde Erfrischung parat. Auch beim SodaStream-Genuss unterwegs fällt somit die Benützung von Einwegplastikflaschen weg. Zudem sind beide Flaschen spülmaschinengeeignet und haben ein erhöhtes Fassungsvermögen von einem Liter. Auch neu ist der Quick Connect Zylinder, der nicht mehr eingeschraubt werden muss, sondern einfach eingesetzt werden kann. Die SodaStream DUO bietet somit noch mehr Komfort im Alltag.

Im Rahmen unseres WIENER-Adventkalenders verlosen wir eine SodaStream DUO in der Farbe Titan, wie sie auch auf den Fotos zu sehen ist.