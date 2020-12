Pandemie hin oder her, wir lassen uns das Weihnachtsfest nicht vermiesen! Auch dieses Jahr gibt es den WIENER-Adventkalender, und unser Christkindl hat wieder einiges in Petto. Wer also heuer keinen Bock auf einen selbstgestrickten MNS oder literweise Handdesinfektion unterm Christbaum hat, wird hier sicher fündig. Mitspielen und feine Preise gewinnen!

Foto Header: Getty Images

SONOS Move

Sound drinnen und draußen

Mit dem portablen Smart Speaker Sonos Move lässt sich optisch als auch musikalisch ein rundum Winterfeeling in die eigenen vier Wände zaubern. Der widerstandsfähige, akkubetriebene Smart Speaker liefert besten Sound für drinnen, draußen und unterwegs. In Move stecken dabei zahlreiche Innovationen: vergrößerte WLAN-Reichweite, Bluetooth, ­Audiostreamingdienste, maßgefertigte Akustik-Komponenten, Premium Design und ausgiebige Akkulaufzeit von bis zu elf Stunden, damit selbst mit Keksteig an den Fingern den winterlichen Lieblingshits gelauscht und mitgesungen werden kann. Der Sonos Move ist in Shadow Black oder in Lunar White ­erhältlich. Weiterlesen …

Info unter sonos.com

KOBOLD VC100 Akkusauger

Kleiner Sauger, große Power

Ob Kekskrümel auf der Couch, Papierschnipsel vom Ein- und Auspacken der Weihnachtsgeschenke oder einfach nur Staub in den Ecken – mit dem praktischen Kobold Akkusauger ist das ab sofort kein Problem mehr, denn mit nur einem Handgriff ist der lästige Dreck entfernt. Damit um Weihnachten herum auch wirklich alles piccobello ist und kleine Brösel schnell beseitigt werden können, verlost Vorwerk das Kobold VC100 Akkusauger-Set im Wert von 139 €. Dank zwei leistungsstarker Saugstufen und optimierter Saugleistung reinigt der praktische Handstaubsauger sämtliche Oberflächen im Überbodenbereich schnell und effektiv. Sein Können beweist der Ministaubsauger aber auch an fast allen anderen Stellen in deinem Haushalt. Eben überall dort, wo loser Schmutz, Krümel und Grobstaub schnell und unkompliziert beseitigt werden sollen. Perfekt also für den stressigen Alltag, in der für kleine Haushalts-To-Dos meist nur wenig Zeit bleibt. Mehr dazu …

Info unter kobold.vorwerk.at

USCHIS Fruchtaufstriche

Streichfähiger Obstgenuss der nächsten Generation

Mit regionalen Zutaten und raffinierten Kreationen verzichtet USCHIS Fruchtaufstriche geschmackssicher und gesundheitsbewusst auf kalorienreichen, raffinierten Zucker sowie auf künstliche Aromen und Konservierungsmittel. Der Fruchtanteil der Aufstriche beträgt 80 Prozent und ist daher bestens geeignet zum gesunden Schlemmen mit wenigen Kalorien. In Handarbeit werden ausschließlich Früchte von höchster Qualität verarbeitet, die man auch schmeckt. Die Früchte stammen weitgehend von regionalen Fruchtproduzenten im Umkreis von 30 Kilometern aus dem sonnigen Niederösterreich. Wir verlosen ein weihnachtliches Geschenkset mit zwei Mal 210 g Fruchtaufstrichen

(Genuss Trophy Sieger 2020, Birne-Holunder und Marille-Exquisit)! Mehr Infos …

Info unter uschis-laden.at

DELL UltraSharp 34 gewölbter Monitor

Begeben Sie sich in eine andere Welt

Der Dell U3415W bietet einen beeindruckenden Panoramabildschirm, der mit einer erstaunlich detaillierten randlosen WQHD-(3.440 x 1.440)-Bilddarstellung und kristallklarem Sound die Sinne fesselt. Das blendfreie 34-Zoll-IPS-Panel mit einem Seitenverhältnis von 21 : 9 ermöglicht durch die Krümmung als weltweit erster gewölbter 34-Zoll-Monitor ein neuartiges immersives Erlebnis. Dank 2 x HDMI 2.0, DisplayPort, Mini DisplayPort, MHL und USB 3.0-Hub sind ausreichend Anschlussmöglichkeiten vorhanden, die kraftvollen integrierten Lautsprecher liefern mit

2 x 9 Watt ebenfalls satt Leistung. Weitere Infos …

Info unter dell.com

SENNHEISER Momentum 3 Wireless

Drahtloser Premium-Kopfhörer mit Active Noise Cancellation

Mit dem MOMENTUM Wireless bietet Audiospezialist Sennheiser eine dritte Generation seiner Premium-Kopfhörerreihe MOMENTUM, die überragenden Klang, eine moderne Designsprache, State-of-the-Art Technologie und Handwerkskunst vereint. Edle Materialien machen den MOMENTUM Wireless auch in stundenlangen Hörsessions angenehm zu tragen. Dabei geht durch eine einzigartige Feature-Kombination und die 17-stündige Akkulaufzeit kein Takt der Lieblingsmusik verloren: Wird der MOMENTUM Wireless aufgeklappt, schaltet er sich sofort ein. Er pausiert die Musikwiedergabe beim Abnehmen und setzt sie fort, sobald er wieder aufsetzt wird. Der MOMENTUM Wireless wird somit zum idealen Geschenk für kompromisslose Liebhaber großartigen Sounds. Infos hier …

Info unter sennheiser.at

BUCHERER Uhren-Pflege

Hegen und pflegen Sie Ihre Uhr, sie dankt es Ihnen als lebenslanger Begleiter

Damit Sie an Ihren schönen Uhrenlieblingen möglichst lang und ungetrübt Freude haben, ist die richtige Pflege unerlässlich. Jede Uhr benötigt sorgsamen Umgang und regelmäßige Wartung. BUCHERER schenkt Ihnen gegen Vorlage dieses Gutscheins eine von erfahrenen Uhrmachermeistern durchgeführte Uhrenpflege im hauseigenen Atelier. Wir reinigen das Gehäuse und kontrollieren die Wasserdichheit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen einen schönen Advent! Mehr dazu …

Info unter bucherer.com

HIRSCH Performance Camouflage

Ein Armband für den City Jungle

HIRSCH hat es sich zum Ziel gesetzt, dem „Kleid“, das den Zeitmesser umspielt, besonderes Augenmerk zu schenken. Mit dem Schnellwechselsystem „Quick-Release“ kann das Armband in wenigen Sekunden auf jedem gängigen Uhrenmodell vom Träger selbst ausgetauscht werden. Der Uhr kann somit immer wieder aufs Neue ein anderer, frischer Look verliehen werden. Von elegant bis sportlich, vom Look für das Office bis zum Look im Cocktailkleid. Der aktuelle Hingucker ist die Performance Camouflage Kollektion, die seit 1. April 2020 in zwei Ausführungen erhältlich ist. Die Camouflage Uhrenbänder sind in Blau und Grün verfügbar. Weiterlesen …

Info unter hirschthebracelet.com

HUAWEI Freebuds Pro

Optimierte Geräuschunter­drückung mit unglaublichem Hörerlebnis

Ausgestattet mit der intelligenten Dynamic Noise Cancellation (DNC), reduzieren die Huawei FreeBuds Pro Umgebungsgeräusche um bis zu 40 Dezibel. Dabei nehmen die Huawei FreeBuds Pro je nach situativer Geräuschkulisse in der „dynamischen Rauschunterdrückung“ automatisch die jeweils beste Einstellung vor. Auf Wunsch des Nutzers lassen sich die Geräusche unterschiedlich filtern und Stimmen können hervorgehoben werden. Für einen hochwertigen Klang sorgen der Huawei Kirin A1 SoC und die moderne Bluetooth-5.2-Verbindung. Insgesamt versprechen die neuen In-Ear-Kopfhörer von Huawei im mitgelieferten Case insgesamt 30 Stunden Hörvergnügen. Huaweis smarte Kopfhörer sehen nicht nur elegant aus, sie passen dank der drei im Lieferumfang enthaltenen Silikonaufsätze in den Größen S, M und L auch in nahezu jedes Ohr. Die smarte App Huawei AI Life für Android hilft, mittels der intelligenten Trageerkennung die passende Größe zu finden. Mehr dazu …

Info unter huawei.at

ORIS Big Crown Bronze Pointer Date

Ein Klassiker, neu aufgelegt in zeitloser Bronze

Im Jahr 1938 präsentierte Oris erstmals die Uhr Big Crown Pointer Date, welche durch eine große Krone für einen Piloten trotz Handschuhe leicht zu bedienen war. Große Ziffern sorgten dafür, dass die Zeit gut sichtbar war, und machten die Uhr zu einem einfachen und funktionalen Begleiter. Heute, rund 80 Jahre später, bleibt Oris dem zeitlosen Pioniergeist treu und kreiert mit der Big Crown Bronze Pointer Date eine einzigartige Uhr, welche die Tradition der Luftfahrt mit verfeinerten Materialien und neuer Technologie fortführt. Das Gehäuse der Big Crown Bronze Pointer Date, gefertigt aus robustem Material, erinnert an die industriellen Wurzeln von Oris und entwickelt im Laufe der Zeit eine Patina, sodass jedes Stück einzigartig ist und seine eigenen Geschichte erzählt. Das Uhrenmodell Big Crown Pointer Date hat eine große Bedeutung in der ­Geschichte von Oris, denn die Uhr wurde nie aus dem Sortiment genommen und so zu einem Herzstück der gesamten Kollektion.

Info unter oris.ch

AUMAERK Grand Crust Champagner Box

Der beste Schweinsbraten der Welt trifft Moët & Chandon Grand Vintage 2012

Pork Royal und Champagner – das perfekte Zusammenspiel. Gourmetfleisch von AUMAERK ist perfekt gereift, von Hand veredelt und sorgfältig vorgegart. So kann jeder zuhause im Handumdrehen selbst Haubenküche zubereiten. Der saftig-knusprige Schweinebraten von AUMAERK beeindruckt durch seine bernsteinfarbene, krachende Kruste und sein fein­strukturiertes Fleisch. Die frische Ausgewogenheit, die cremige Hefe und die würzigen Noten des Moët & Chandon Grand Vintage 2012 harmonieren hervorragend mit diesem außergewöhnlichen Krustenbraten. Nur für kurze Zeit und exklusiv im AUMAERK-Onlineshop!





Info unter aumaerk.com

SodaStream DUO

Sprudeln zuhause und unterwegs

SodaStream ist mittlerweile weithin bekannt. Wer keine Mineralwasserflaschen schleppen will oder wegen des Verbrauchs von Plastikflaschen ein schlechtes Gewissen hat, der sprudelt selbst. Die neueste Innovation des Hauses hört auf den Namen SodaStream DUO und ist nicht nur die kompakteste Maschine bis jetzt, sondern verfügt über eine Glas- und eine Kunststoffflasche. So kann das hausgemachte Soda auch gleich bequem mitgenommen werden. Das Material ist robust und sogar spülmaschinenfest. So steht der spritzigen Erfrischung auch unterwegs nichts mehr im Weg.

Infos unter sodastream.at

Teilnahmeschluss: 15. 12. 2020