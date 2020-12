Der VC100 glänzt nicht nur mit Leistung, sondern macht auch optisch eine exzellente Figur: Das attraktive Lifestyle-Design des Akkusaugers fügt sich harmonisch in jedes Wohnumfeld ein. Richtig in Szene gesetzt, wird aus dem kleinen Kobold sogar ein echtes Wohnaccessoire. Mit einem Gewicht von nur 650g ist der Kobold VC100 Akkusauger äußerst leicht. Zusammen mit der Verlagerung des Schwerpunktes in den oberen Teil des Akkusaugers ermöglicht das geringe Gewicht eine überaus komfortable Handhabung. Durch den ergonomisch geformten Griff liegt der Kobold VC100 perfekt in der Hand.

Dank zwei leistungsstarken Saugstufen und optimierter Saugleistung reinigt der Kobold VC100 Akkusauger sämtliche Oberflächen im Überbodenbereich schnell und effektiv. Sein Können beweist der Ministaubsauger aber auch an fast allen anderen Stellen in Ihrem Haushalt. Eben überall dort, wo loser Schmutz, Krümel und Grobstaub schnell und unkompliziert beseitigt werden sollen. Der Lithium-Ionen-Akku garantiert dem neuen Kobold VC100 eine konstant hohe Leistung während des gesamten Saugvorgangs. Bis zu 13 Minuten Saugbetrieb stehen in Saugstufe Zwei zur Verfügung. Bei etwas geringerer Saugleistung in Stufe Eins bleibt der Kobold VC100 sogar ganze 20 Minuten im Einsatz. Die perfekt ins Design integrierte LED-Anzeige informiert dabei jederzeit über den aktuellen Lade- und Batteriestatus.

Die VC100 Ladestation ist ein wahres Multitalent: Neben der Aufbewahrung und Wiederaufladung des Akkusaugers sorgt sie auch dafür, dass sich der VC100 optimal und platzsparend in Ihren Haushalt integrieren lässt: Denn sie kann sowohl stehend, hängend als auch liegend verwendet werden.