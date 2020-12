Nicht nur clever, sondern auch sicher

Smartwatches wie die Huawei Watch GT2 Pro können sich für ihren Besitzer zum unverzichtbaren Begleiter mausern. Doch wie werden all die gespeicherten Daten eigentlich verarbeitet? Huawei überzeugt hier mit einem wasserdichten Sicherheitskonzept.

Die Huawei Watch GT 2 Pro kommt in zwei verschiedenen Versionen auf den Markt: Die Sport-Variante mit einem schwarzen Armband aus Fluorelastomer und die Classic-Edition, mit elegantem grauen Lederarmband und einem Titangehäuse ausgestattet. Mit ihrem AMOLED-Saphirglas-Display und einer Keramikrückseite sind alle Modelle nicht nur besonders stylisch, sie bieten auch einen echten Mehrwert für SportlerInnen und Outdoor-Fans.

Die Huawei Watch GT 2 Pro unterstützt präzises Datentracking für mehr als 100 Workout-Modi, darunter 17 professionelle und 85 benutzerdefinierte Modi und hilft dir, deinen gesamten Bewegungsablauf zu verfolgen. Darüber hinaus gibt es mehr als 10 Laufkurse mit durchgehender Sprachführung, um dir weitere Anregungen für die Trainingsoptimierung zu geben. Ob beim Laufen oder beim Indoor-Workout, einfach den richtigen Modus auswählen und das Gerät misst die Herzfrequenz, gelaufene Kilometer und Kalorienverbrauch. So zeichnet ebenfalls der neue Ski- und Snowboardmodus alle wichtigen Werte rund um Herzfrequenz, Durchschnittsgeschwindigkeit, maximale Steigung sowie Spur und Distanz auf – auch der Sauerstoffgehalt im Blut wird während der gesamten Fahrt erfasst.

Der besonders energieeffiziente Huawei Kirin A1 SoC im Inneren der Huawei Watch GT 2 Pro ermöglicht dem Nutzer eine besonders lange Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen. Mit der kabellosen Schnellladung lässt sich die Huawei Watch GT 2 Pro in nur fünf Minuten für weitere zehn Stunden aufladen – dank Reverse Charging auch direkt auf der Rückseite des passenden Huawei-Smartphones. Um dem Nutzer den Alltag zu erleichtern, bietet die Huawei Watch GT 2 Pro zudem nützliche Funktionen wie die Möglichkeit Bluetooth-Anrufe zu erhalten und die Funktionen TruSleep 2.0 Schlafmessung und TruRelax Stressmessung. Diese sorgen on-top für ein effizientes, komfortables und gesundes Leben, da der Nutzer zu jeder Zeit seine Werte checken und mit gezielten Atemübungen dem Stress entgegenwirken kann.

„Smarte Wearables können immer exakter Daten liefern und so die Gesundheit unterstützen. Die Werte für Vitalparameter von Wearables sind gut, genau und verlässlich. Selbst für unerfahrene Nutzer sind die Daten leicht lesbar – also wirklich für jeden geeignet, der seine Gesundheit im Blick haben möchte“, so auch Thomas Zimmermann vom Antistresszentrum.

Doch natürlich will eine derart detaillierte Sammlung von Nutzerdaten entsprechend geschützt sein, egal ob es um das Smartphone oder eben eine Smartwatch geht. Die Online-Präsenz ist mittlerweile in der gesamten Bevölkerung weit verbreitet – drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher im Alter von 16 bis 69 Jahren nutzen regelmäßig eine online Anmeldung und Identifikation, um sich bei diversen Benutzerkonten anzumelden. Huawei ist sich seiner Verantwortung in diesem Sektor bewusst, wie Lauhde Mika Ilari, Global Vice President, Cyber Security & Privacy, bestätigt: „Als Marktführer sind die Erwartungen an unsere Sicherheit und Privatsphäre sehr hoch. Das müssen sie auch sein. Wie jeder Cyber-Experte weiß, kann perfekte Sicherheit nicht erreicht werden, daher versprechen wir das auch nicht. Das Ziel von Huawei ist es jedoch, die beste Sicherheit für die eigenen Produkte und Nutzer zu gewährleisten.“

Das Technologieunternehmen unterhält deshalb weltweit zahlreiche Forschungsinstitute und Sicherheitslaboratorien, wo stets die effizientesten Wege erforscht werden, wie die Daten der Kunden optimal gesichert werden können. Privacy by Design nennt sich diese Philosophie. Ein weiterer Bonus: Alle Daten von Huawei-Geräten in Österreich werden EU-intern in Deutschland gespeichert. So ist durch die strengen Richtlinien vor Ort eine hohe Sicherheit gewährleistet.

Auch diverse Services von Huawei, wie etwa die Huawei Mobile Services und die Huawei App Gallery, verfügen über zahlreiche Schutzmechanismen, die die Nutzerdaten aller Geräte garantiert unter Verschluss halten. Drei Prinzipien dominieren hier: keine Störung, keine Verfolgung und keine Veröffentlichung. Der Nutzer entscheidet selbst, wo seine Daten verwendet werden und hat Kontrolle über ihre Verbreitung.

So ist selbst bei einem so datenintensiven Gerät wie der intelligenten Huawei Watch GT2 Pro sicher, dass alle Daten zuverlässig verwahrt werden. Der Kunde kann sich dadurch ganz auf die Smartwatch einlassen und ihre Funktionen voll genießen.

Auf der diesjährigen Huawei Developer Conference 2020 kündigte das Technologieunternehmen Huawei spannende Produkte an. Darunter Produkt-Highlights wie das Huawei MateBook X, die Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei Watch Fit, die Huawei FreeBuds Pro, Huawei FreeBuds Studio, Huawei Sound sowie die Gentle Monster X Huawei Eyewear II Smart Glasses. Zusätzlich wurden vor kurzem die Smartphones, das Huawei P smart 2021 und allem voran die neue Huawei Mate40 Serie präsentiert. Huawei Petal Search, die intelligente Suchfunktion, die Nutzer bereits seit einem halben Jahr nach Nachrichten, Bildern, Internetvideos, Musiktiteln oder Millionen von Apps suchen lässt, wurde durch den Launch der öffentlichen Beta-Version von Huawei Petal Maps ergänzt. Bis zur Veröffentlichung der finalen Version wird stetig an der User-Experience gearbeitet und alle Nutzer sind eingeladen, ihre Erfahrungen mit Petal Maps mit Huawei zu teilen. Beide Apps ergänzen die Huawei AppGallery, den offiziellen AppStore für Huawei Smartphones und Tablets, der bereits der drittgrößte App-Marktplatz weltweit ist.

Huawei macht jedoch nicht nur mit innovativen Produkt-Highlights auf sich aufmerksam. Auch die Sicherheit und die Privatsphäre der Huawei Nutzer haben für das Technologieunternehmen oberste Priorität. Aus diesem Grund hat Huawei in Zusammenarbeit mit dem renommierten Zukunftsinstitut eine lokale Studie zum Thema Datensicherheit durchgeführt. Alle Informationen zu den Studienergebnissen: https://consumer.huawei.com/at/press/news/2020/news-201112/.