Doppelt hält besser!

Die Wildstyle & Tattoo Messe ist in Wien inzwischen Kult. Das European Street Food Festival gehört ebenso schon zu den Fixsternen am heimischen Eventhimmel. Für Abenteuerlustige sind sie beide ein Muss-Termin. Am 4. und 5. Mai kommen Besucher in der Wiener Stadthalle auf ihre Kosten – doppelt.

Foto Header: Andrew S. (c) Wildstyle & Tattoo Messe

Dieses Jahr sind wieder als Highlight internationale Bands bei der Wildstyle & Tattoo Messe eingeladen, die jeweils ein reguläres Konzert in voller Länge spielen werden. Und die Namen sind wirklich nicht von schlechten Eltern: Am Samstag sind die Thrash Metal Legenden SODOM zu Gast und am Sonntag beehren die finnischen Hardrocker & Songcontest-Gewinner LORDI die Bühne. Das ist so etwas wie die Krönung für das Non-Stop-Showprogramm, das sowieso wie immer auf der Showbühne ein regelrechtes Feuerwerk abfackelt. Dazu gehören unter anderem The Enigma, The Puzzle Man und Andrew S. und The Swing Shift Side Show. Im Vorverkauf kosten die Tickets für die Wildstyle & Tattoo Messe 20 Euro, was angesichts des zum Platzen gefüllten Programms ein waschechtes Schnäppchen ist.

The Enigma (c) Mike Auer The Enigma 2 – (c) Mike Auer

Das European Street Food Festival findet am Vorplatz der Stadthalle E statt – und das bei freiem Eintritt. Besucher, die “nur” zum European Street Food Festival kommen wollen, können das am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr bis 22 bzw. 21 Uhr natürlich jederzeit tun. Unter dem Motto „Genuss aus aller Welt“ und von Showproduzent und Catering Profi Jochen Auer konzipiert, schmausen sich die Besucher Schmankerl für Schmankerl durch die zahlreichen Stände und entdecken dabei sicher etwas ganz Neues aus der Welt der Kulinarik für sich.