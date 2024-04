The Elder Scrolls Online ist Zehn!

The Elder Scrolls Online hat tasächlich eine ganze Dekade auf dem Buckel, und wie jedes Jahr gibt es ein neues Update. Sein Name: Gold Road. Zum Launch-Event in Amsterdam, das gleichzeitig auch die Jubiläumsfeier war, war der WIENER als einziges österreichisches Magazin geladen – und bekam auch Gelegenheit, mit Game Director Matt Firor zu plaudern.

Interview: Markus Höller

WIENER: Ich muss eingangs erwähnen, dass ich kein regelmäßiger ESO-Spieler bin. Ich bin nur Gelegenheitsspieler. Und immer, wenn es ein neues Update gibt, schnuppere ich kurz hinein, aber mein erster Eindruck war, dass das Leveldesign sehr ansprechend ist. Auch denke ich, dass es eine Verbesserung bei der Grafik gab.

Matt Firor: Es ist einfach besseres Artwork. Die Grafik per se ist nicht anders, aber das Design ist sehr gut.

WIENER: Es ist wie die Toskana, das Licht, mediterran und diese warmen Farben. Also passt es sehr, sehr gut. Persönlich mag ich es mehr als letztes Jahr, Necrom war nicht meins.

Matt Firor: Manche Leute lieben es mehr, manche nicht.

WIENER: Um über die Entwicklung zu sprechen, machen Sie mit dem Tempo weiter, ein Upgrade pro Jahr? Also wir treffen uns wieder in zehn Jahren, und dann ist es die 20. Iteration?

Matt Firor: Wenn es keinen Grund gibt, es zu ändern, werden wir es nicht ändern. Wissen Sie, wenn Sie sich die letzten zehn Jahre anschauen, sehen Sie die riesigen Änderungen, die wir bereits vorgenommen haben. Wenn wir denken, dass es an der Zeit ist, den Inhalt zu ändern, werden wir ihn ändern, aber wir sehen keinen Grund, es jetzt zu tun, aber vielleicht in der Zukunft.

WIENER: Zum Thema Änderungen: gibt es eine Art Grenze für die Fähigkeiten von The Elder Scrolls Online, wo Sie sagen, okay, wir müssen das technische Fundament ändern, wir müssen die gesamte Basis des Spiels ändern, damit wir uns weiter ausdehnen können. Kommt der Plafond näher?

Matt Firor: Vor zwei, drei Jahren haben wir tatsächlich die Engine für die Next-Gen-Konsolen überarbeitet. Das hat es ermöglicht, dass wir auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 mit deutlich höheren Bildraten und höherer Bildqualität laufen können, und natürlich auch auf dem PC, aber es ist tatsächlich eine gute Frage, weil wir immer noch auf der Xbox One und der PlayStation 4 laufen, und da werden wir irgendwann Probleme bekommen.

WIENER: Also planen Sie, mit der Engine weiterzumachen?

Matt Firor: Ja. Wir verwenden unsere eigene.

Foto: Bethesda

WIENER: Elder Scrolls Skyrim hat die Creation-Engine verwendet und musste mit der Entwicklung von Elder Scrolls Six zu Creation Two wechseln…

Matt Firor: Ja…

WIENER: Wird das eine parallele Entwicklung mit ESO sein?

Matt Firor: Nein, weil wir alles vom Spiel unterstützen müssen, was bereits da ist.

WIENER: Also können Sie die Engine tatsächlich nicht ändern.

Matt Firor: Genau.

WIENER: Abgesehen von den technischen Möglichkeiten und auch den technischen Einschränkungen, wo liegen die Ziele des Spiels, wissen Sie, wohin die Reise geht?

Matt Firor: Technisch oder allgemein?

WIENER: Beides.

Matt Firor: Jedes Jahr eine coole Geschichte und neue Funktionen entwickeln und Probleme beheben. Ich denke, wenn es etwas gibt, worauf wir uns mehr konzentrieren werden, ist es, das Spiel besser zu machen – wir haben 24 Millionen Spieler! Offensichtlich spielen einige von ihnen jahrelang nicht, und dann kommen sie zurück. Also haben wir Zyklen bei Spielern. Wir möchten damit beginnen, mehr daran zu arbeiten und es für Spieler, die seit einigen Jahren nicht mehr gespielt haben, einfacher zu machen, zurückzukehren und sicherzustellen, dass es einfacher ist zurückzukehren. Das ist etwas, worauf wir Zeit verwenden werden.

WIENER: Dann gibt es Spieler, die ein Kapitel auslassen, weil sie sagen, dass es nicht ihr Ding ist.

Matt Firor: Wir haben Spieler, die jedes Jahr im Juni das neue Kapitel installieren und zwei Wochen lang spielen und ein weiteres Jahr lang nicht zurückkommen. Und dann spielen sie das neue Kapitel.

WIENER: Wie ich.

Matt Firor: Ja, aber das ist in Ordnung. Das ist eine vollkommen akzeptable Art, ESO zu spielen. Wir haben Spieler, die seit zehn Jahren spielen und keine neuen Kapitel haben. Sie spielen einfach das Basisspiel und PvP und Housing. Wissen Sie, ich habe das schon hundert Mal gesagt: wenn Sie fünf ESO-Spieler bitten, ESO zu beschreiben, werden Sie fünf verschiedene Spiele hören, weil die Leute es einfach unterschiedlich erleben.

Matt Firor (li.) beim Interview

WIENER: Thema Expansion und Entwicklung, gab es eine Einmischung als Microsoft ZeniMax gekauft hat. Gab es da eine Einflussnahme?

Matt Firor: ESO ist ein laufendes Live-Service-Spiel. Solange wir weiterhin das tun, was wir tun, ist es nicht anders.

WIENER: Also greifen die Eigentümer nicht in die Roadmap und dergleichen ein?

Matt Firor: Nein. Hauptsache das Spiel ist erfolgreich.

WIENER: Eine Frage zu den Kapiteln, einige Leute bleiben bei einem hängen, einige Leute überspringen ein Kapitel. Aber was ist Ihr persönliches Lieblingskapitel?

Matt Firor: Also mein Lieblingskapitel ist wahrscheinlich Orsinium, das wir nicht als Kapitel bezeichnen, aber es war eigentlich das erste Kapitel. Es ist das erste große Stück Land, das wir gestaltet haben. Jedes weitere Kapitel, Morrowind, Somerset, all diese verwenden Orsinium als Vorlage. Und deshalb denke ich, dass es die beste Geschichte hat, die besten visuellen Effekte, es ist am coolsten. Es ist wirklich gut. Wenn Sie es nicht gespielt haben, sollten Sie es tun.

WIENER: Sie haben schon erwähnt, dass diesmal Necrom und Gold Road eigentlich ein zweiteiliger Story-Arc ist.

Matt Firor: Ja.

WIENER: Ich glaube nicht, dass das bei The Elder Scrolls Online schon einmal gemacht wurde?

Matt Firor: Doch. Sie können Gold Road für sich alleine spielen – sie müssen nicht Necrom spielen. Also ja, das Originalspiel hatte eine Storyline von Orsinium, über Clockwork City bis Somerset. Wenn Sie sich ansehen, wie Sotha Sil in Somerset die drei Daedra, die zu konspirieren versuchten, mit dem Spieler besiegt hat: das war eine Geschichte.

WIENER: Wow. Das habe ich nicht bemerkt, weil mein Favorit Elsweyr ist.

Matt Firor: Die Spieler entdecken, dass es ein neuer Daedra-Prinz in Necrom existiert. Und dann in Gold Road geht es darum. Aber warum?

WIENER: Also sind die beiden Geschichten eigentlich ein Prequel innerhalb eines Sequels?

Matt Firor: Ja, irgendwie ja.

WIENER: Vielen Dank für das Interview!

THE ELDER SCROLLS ONLINE: GOLD ROAD

Publisher: Bethesda Softworks

Entwickler: ZeniMax Online Studios

Plattformen: PC, Mac, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5

Veröffentlichung: 3. Juni 2024 für PC/Mac, 18. Juni 2024 für Xbox and PlayStation Konsolen