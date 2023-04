The Elder Scrolls Online: Necrom

Die ebenso populäre wie umfangreiche MMORPG-Reihe The Elder Scrolls Online bekommt nach einer eher schmalen Reihe an Add-Ons erstmals seit 2019 mit Necrom wieder ein massives Update. Wir haben uns das mal vorab angesehen.



Text: Markus Höller, Bilder: Bethesda

Am 5. Juni ist es soweit, dann geht es wieder nach Tamriel. Zumdindest mal auf PC und Mac, die Sony- bzw. Microsoft-Konsolenspieler der aktuellen und vorigen Generation müssen sich noch bis 20 Juni gedulden. Dann aber! Genauer gesagt geht es erstmals auf die Halbinsel Telvanni im Osten des Kontinents. Dort befindet sich auch die für das neueste ESO-AddOn (und Teil der „Schatten über Morrowind“-Sage) namensgebende Stadt Necrom. Diese bietet auch für ESO-Veteranen viel neues, aber der Reihe nach.

Jede Menge unfreundliche Gesellen, wie gehabt

Hurra, eine neue Klasse! Die wohl größte Neuerung im neuesten Ableger der Serie ist die Einführung einer neuen Klasse: Der Arkanist. Erstmals seit dem Nekromant in Elsweyr gibt es also eine Neuerung beim Charakter-Buidling, und die hat es in sich. Der Arkanist ist inspiriert von Hermaeus Mora und verfügt über eine umfangreiche Storyline, seine Macht kommt aus Wissen und Apokrypha. Er kann Runenmagie einsetzen, um Schaden zu verursachen oder zu heilen und dazu auch tödliche Tentakel aus dem Abgrund beschwören und magischer Runenportale öffnen. Natürlich gibt es je nach Spieltyp drei unterschiedliche Skill-Linien. Jede Menge Möglichkeiten also, sich hier auf völlig neue Art und Weise auszutoben. Beim Anspielevent von Bethesda war diese neue Klasse schnell vertraut, wenn auch nach erstem Eindruck ziemlich mächtig, hier muss vielleicht noch ein wenig Feintuning beim Balancing erfolgen.

Die neue Klasse Arkanist macht mächtig EIndruck

Schaut gut aus! Der bisherige Favorit der Reihe, zumindest visuell, war ja eigentlich immer Summerset. Jedoch: mit der zwar in Grundzühgen bekannten, aber doch massiv aufgebohrten Design und Grafik setzt sich Necrom an die Spitze der Serie. Die riesigen Schwammerl, aber auch imposanten Umsetzungen der diversen Fähigkeiten von Freund und Feind haben es uns wirklich angetan. Speziell die psychedelische Gestaltung des neuen Realms Chroma Incognito und die wundersame Endlose Bibliothek laden ein, hier lange zu verweilen.

Apropos lange: grundsätzlich gibt es in The Elder Scrolls Online: Necrom mindestens 30 Stunden an neuen Quests, aber je nach Ehrgeiz und Abenteuerlust kann das natürlich noch üppig ausgebaut werden. Speziell die wirklich sehr detailliert, wenn auch mitunter verwirrend große Stadt Necrom bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich in Nebenquests, Handel und Smalltalk zu verlieren. Und hier sei noch allen eine spoilerfreie Karotte vor die Nase gehängt… Am Ende der Hauptstory wartet noch ein massiver Cliffhanger, der auch ESO-Veteranen in helle Aufregung versetzen wird!

Manchmal ist es auch richtig friedlich. Manchmal.

Jede Menge Beiwerk. Das ist aber selbstverständlich nicht alles. Es gibt zwei neue Companions (sehr unterhaltsam!), tonnenweise epische neue Musik sowie ein knackiges neues Trial mit dem passenden Namen „Rand des Wahnsinns“. Und klarerweise Loot, Loot, Loot. Auch bei den Allies tut sich viel neues. Besonders hervorzuheben ist der schrullige Watchling Scruut, der charakterlich frappant an Marvin, den paranoiden Androiden aus dem „Hitchhiker’s Guide to the Galaxy“ erinnert. Über die zwei Hauptantagonisten Shereni und Dremora können wir noch nicht allzuviel verraten, außer: sie sind wirklich, wirklich ungut. Aber auch sehr charismatisch!

To-Do. Allierte finden, weiterhin die Geheimnisse von Hermaeus Mora erforschen, looten, Quests lösen und vor allem die Telvanni-Halbinsel mitsamt ihren liebevoll gestalteten und abwechslungsreichen Landschaften sowie die Stadt Necrom erkunden. Also alles, was ESO-Fans so sehr an der Serie lieben. Übrigens muss man nach wie vor kein MMORPG-Veteran sein, um hier mitspielen zu können. The Elder Scrolls Online: Necrom ermöglicht es wie die vorigen Kapitel auch, jederzeit und ganz frisch neu einzusteigen und in weiterer Folge den Rest von Tamriel ganz nach eigener Lust und Pace zu erkunden!

The Elder Scrolls Online: Necrom

Entwickler: ZeniMax Online Studios

Publisher: Bethesda Softworks

Erscheint für: PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Engine: Creation Engine

Spieler: Singleplayer, Multiplayer