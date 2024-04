Vienna Blues Spring 2024: Hochkarätig besetzt wie selten zuvor

Das Frühjahr gehört im Wiener Reigen live traditionellerweise dem Blues. Auch die 20. Ausgabe des Vienna Blues Spring (noch bis 31. Mai 2024) ist dem Anlass entsprechend hochkarätig besetzt. Der WIENER gibt sich die Ehre, ein paar der feinsten Acts im Reigen und im Mozarthaus Vienna zu präsentieren.

Musiker aus allen Teilen der Erde, Bluesmusik vom feinsten, dazu die heimische Elite des Genre: Der Vienna Blues Spring 2024 zeigt sich eklektisch und hochkarätig wie gewohnt. Der WIENER hat sich sechs Shows aus dem umfangreichen Programm herausgepickt und legt sie seinen Lesern hiermit ans Herz:

Michael Lee Firkins (Gitarre), Chad Wackerman (Drums) und Stu Hamm (Bass) beim Soundcheck im Reigen.

Mittwoch, 3. April 2024, 20h30: FREEWAY JAM – A JEFF BECK TRIBUTE feat. MICHAEL LEE FIRKINS, STU HAMM & CHAD WACKERMAN (Reigen live)

Der im Vorjahr verstorbene Jeff Beck galt nicht nur unter Musos als einer der besten und markantesten Gitarristen unseres Planeten, der mit seinem ganz speziellen und einzigartigen Sound eine über 50jährige Karriere lang als besonders unverkennbar galt. Eine Auswahl aus dem großartigen Schaffen des Briten geben nun im Reigen die Ausnahmemusiker Michael Lee Firkins (Gitarre), Chad Wackerman (Drums) und Stu Hamm (Bass) zum Besten. Vor allem Hamm, einer der international renommiertesten E-Bassisten (seine virtuose Arbeit veredelte Alben von Steve Vai bis Joe Satriani) weltweit ist dem Wiener Publikum ein Begriff, gastierte er doch schon öfters im Reigen. Drummer Wackerman (spielte unter anderem mit Frank Zappa) und Gitarrist Firkins sind zum ersten Mal in Wien. Beeindruckend vor allem: Der weitestgehend originalgetreue Sound des Gitarristen. Ein Pflichtprogramm, nicht nur für eingefleischte Jeff Beck-Fans.

Die Viennese Ladies, beim keinesfalls letzten Abendmahl (Foto: Gerry Frank)

Freitag, 5. April 2024, 20h30: VIENNESE LADIES (Reigen live)

Das Debut-Album „Enlightment“ ließ aufhorchen, mit ihrem Mix aus Blues, Funk, Jazz und Soul lässt die Band „Viennese Ladies“ mit ihrem Generationen übergreifenden Ensemble schon länger aufhorchen. Aus den USA, aus Großbritannien, aus der Schweiz, aus Belgien, aus Bulgarien und aus Österreich stammen die Musikerinnen, die an ihrem Wohnort Wien schon aus zahlreichen anderen Formationen oder als Solo-Act erfolgreich bekannt sind. Ein bisschen Namedropping: Betty Semper, Kim Cooper, Meena Cryle, Aminata Seydi, Niddl, Claudia K, Beate Reiermann, Philippine Duchateau, Harpina, Maria Petrova, Daniela Lang, Silke Gert. Ein Must für Fans des gepflegten Soul.

Raphael Wressnig on Organ (Foto: Helmut Neuber)

Dienstag, 9. April 2024, 20h30: RAPHAEL WRESSNIG & THE SOUL GIFT BAND feat. DONNIELE GRAVES (Reigen live)

Keiner orgelt wie der Grazer mit der souligen Groove: Wressnig gilt längst und weit über die Österreichischen Grenzen hinaus als einer der talentiertesten und vielseitigsten Hammond Organisten der Szene, von Jazz über Soul bis Blues, Funk und Rock ist ihm nichts fremd, was den Leslie zum drehen und den Tanzfuß zum schwingen bringt. Wressnig und Band werden von der US-Sängerin Donnielle Graves verstärkt, Blues-Feeling mit zeitgemäßer Funkiness ist garantiert.

Gamper und Gfrerer (Foto: Mario Lang)

Freitag, 17. Mai 2024: FROM MOZART TO … MORITZ GAMPER & GOTTFRIED GFRERER (Mozarthaus Vienna)

Moritz Gamper ist 29 Jahre alt, Südtiroler, Weltenbummler und nun in Wien ansässig. Die Eindrücke des Vielgereisten fließen in sein Schaffen ein, aktuell beschäftigt sich der Gitarrist, Sänger und Songwriter mit Rootsmusik und dem Blues. Beim Vienna Blues Spring spielt Gamper im Duo mit Gottfried Gfrerer, einem der arriviertesten und besten Slide-Gitarristen Europas.

Hans Theessink & Blue Groove (Foto: Ola Queen)

Montag, 27. Mai 2024, 20h30: HANS THEESSINK & BLUE GROOVE feat. JON SASS, DORETTA CARTER & ALEE THELFA (Reigen live)

Zum 20. Vienna Blues Spring kommt es zu einem besonderen Comeback der heimischen Musikszene: Zum ersten Mal seit 25 Jahren trifft Hans Theessink live on stage auf die legendäre Formation Blue Groove. In der Originalbesetzung von dereinst, also mit Jon Sass, Doretta Carter und Alee Thelfa, wird wieder ein eklektischer Crossover aus Blues und Jazz zelebriert, umjubelte Tourneen durch Europa und die USA zeugten von der Extraklasse der Band, nun findet die Reunion als einer der zahlreichen Höhepunkte des Vienna Blues Spring 2024 statt.

Die Sistas Cryle, Wiesinger und Broadcast (Foto: Cizek)

Donnerstag, 30. Mai 2024, 20h30: DIE SISTAS (Reigen live)

Die Sistas, eines der stimmgewaltigsten Trios Wiens melden sich live zurück, verstärkt um drei weitere großartige Musikerinnen, die aus dem Trio eine ganz neue Formation machen. Zu Meena Cryle, Mary Broadcast und Anja Wiesinger gesellten sich die Kontrabassistin Andrea Fränzel, an den Keys Dani Schölm und on Drums Melissa Jank. Sechs leidenschaftliche Musikerinnen zelebrieren Soul und Blues á la „Supremes“ und „Sweet Inspirations“, sozusagen in kammermusikalischer Besetzung. Ein Must am Abschluss-Wochenende des 20. Vienna Blues Spring.