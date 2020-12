Keimfrei in 55 Sekunden

Von „Hast du heute eh genug getrunken?“ in der Kindheit bis „Immer schön hydriert bleiben!“ im Fitnessstudio wird uns unser ganzes Leben lang eingebläut, dass wir gefälligst Wasser zu trinken haben. Leute, die ständig mit einer Wasserflasche herumrennen, sind daher ein bekannter Anblick. Wer es besonders sauber mag: Mit purgaty wird Wasser in gängigen wiederverwendbaren Trinkflaschen in gerade einmal 55 Sekunden keimfrei.

Fotos: purgaty

Die purgaty-Technologie basiert auf einem zylinderförmigen Trinkflaschen-aufsatz, der mit Hilfe von UV-C LED Lichtwellen Keime im Wasser von Trinkflaschen zerstört. purgaty macht aber nicht nur das Trinkwasser in eigenen Trinkflaschen keimfrei, sondern ist ziemlich universal verwendbar.

Studien und Produkttests von wiederverwendbaren Trinkflaschen wie sie von Sportlern genutzt werden, verdeutlichen, dass sich im Inneren der Flaschen nach mehreren Stunden in Gebrauch mitunter mehr Keime sammeln als auf dem Spielzeug von Haustieren, auf Türschnallen oder in öffentlichen Toiletten. Diesem Problem nimmt sich nun das Wiener Unternehmen purgaty mit seiner ebenso cleveren wie innovativen UV-C-LED Technologie an. „Unsere Vision ist es, den Menschen jederzeit und überall auf der Welt Zugang zu glasklarem und keimfreiem Trinkwasser zu ermöglichen“, meint purgaty-Gründer Thomas Gombas und erklärt die Produktidee: „Mit der purgaty-Technologie wird Trinkwasser in wiederverwendbaren Trinkflaschen auf Knopfdruck in gerade einmal 55 Sekunden von Keimen befreit – und zwar ganz ohne den Einsatz von Chemie und ausschließlich unter Verwendung von UV-C LED Lichtwellen.“

Im Mittelpunkt der purgaty-Technologie steht das sogenannte purgaty-Brain, ein zylinderförmiger Trinkflaschenaufsatz, der für die Dauer des Reinigungsprozesses auf der purgaty-Trinkflasche aufgesetzt wird. Wenn das purgaty-Brain aktiviert wird, zerstört es in weniger als einer Minute mit Hilfe von UV-C LED Lichtwellen die im Wasser in der Flasche befindlichen Keime. Der im purgaty-Brain eingebaute Chip wird über eine USB-C-Schnittstelle aufgeladen und kann mit einem Ladevorgang an die 100 Reinigungsprozesse ausführen.

Aber das in Wien und Salzburg produzierte und mit einem US-Chip funktionierende purgaty-Brain kann noch mehr: Es ist nämlich nicht nur in der Lage, die Keime im Trinkwasser der Flaschen aus dem Hause purgaty zu eliminieren, sondern es kann auch das Wasser in den Flaschen der Konkurrenz entkeimen, da es auf die meisten gängigen Edelstahlflaschen passt.

Das Starterset von purgaty – Brain und Edelstahltrinkflasche – ist aktuell um 99 Euro im Purgaty-Shop unter https://purgaty.shop erhältlich und ist das ideale Weihnachtsgeschenk für Trendsetter, Sportbegeisterte, Vielgereiste, Technikfreaks, Designliebhaber und Umweltbewusste.