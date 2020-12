SENNHEISER Momentum 3 Wireless

Der neue MOMENTUM Wireless ist die aktuellste Ergänzung in der Sennheiser Premium-Kopfhörer Serie. Überlegener Klang, neuste Technologie und ein modernes Design übertreffen selbst höchste Erwartungen. Der Klang dieses Kopfhörers erreicht eine Qualität, die in ihrem Detailreichtum und in ihrer Klarheit einem Studioerlebnis extrem ähnelt.

Der MOMENTUM Wireless steht für ein intuitiv-geprägtes Design, das jeder Situation entspricht. Egal ob Telefonat, Gespräch oder einfach nur guter Musikgenuss: Automatisches An- und Ausschalten und das Smart Pause-Feature stellen sicher, dass man nie wieder einen Beat verpasst. Mit der Sennheiser Smart Control App gibt es Auswahl zwischen drei unterschiedlichen Modi zur Geräuschunterdrückung. Zusätzlich lässt sich der Equalizer über die Steuerung des Kopfhörers für einen individualisierbaren Sound einstellen.

Aktive Geräuschunterdrückung und die Funktion des „Transparent Hearing“ ermöglichen ein phänomenales Klangerlebnis. Mit der Transparent Hearing Funktion kann man Musik hören und trotzdem komplett präsent in seiner Tätigkeit bleiben. Das Interface begeistert mit seinen drei Buttons und einer intuitiven und simplen Bedienung. Jederzeit voller Zugriff auf alle Features – zwischen Musik und Anrufen wechseln, die Lautstärke anpassen oder Voice Assistant nutzen wird so zum Kinderspiel. Egal in welcher Situation: Der MOMENTUM Wireless bietet alle Funktionen, um Sound so detailreich und lebendig wie möglich erleben zu können.