Back in Bronze

Edle Uhren sind der Genuss des gepflegten Gentlemans. Die mechanischen Wunderwerke haben nicht nur generell eine Menge Tradition, sondern einige Modelle gibt es tatsächlich schon viele Jahrzehnte lang. So auch die Oris Big Crown Pointer Date, die jetzt in Bronze neu aufgelegt wird.

Seit der Premiere 1938 wurde das legendäre Modell nie aus dem Oris-Sortiment genommen und hat sich somit echten Ikonenstatus erarbeitet. Das Markenzeichen war dabei stets die große Krone, die für Piloten trotz Handschuhen auch leicht zu bedienen war. Auch die Ziffern treten großformatig auf und erleichtern die Lesbarkeit unter allen Umständen.

Als Big Crown Bronze Pointer Date präsentiert sich die Legende nun in neuem Gewand. Dabei wird die Luftfahrttradition zwar gewahrt, aber neu interpretiert. So besteht das Gehäuse aus dem namengebenden Bronze, das im Laufe der Zeit eine dezente Patina entwickelt – so ist jede Oris Big Crown Bronze Pointer Date ein echtes Unikat, das mit ganz besonderer Optik besticht.

Auch die neue Big Crown ist natürlich wasserdicht bis 5 bar und verfügt über den ikonischen Datumszeiger, der ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Um das Handgelenk schmiegt sich ein edles Lederband, das farblich perfekt zur Bronze-Ästhetik der Uhr passt.

Wer sich auf den ersten Blick in die Oris Big Crown Bronze Pointer Date verliebt hat, der verliert besser keine Zeit. Denn wir verlosen ein Exemplar des Chronographen in unserem Adventkalender.