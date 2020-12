Cleverer Knopf im Ohr

Musik beeinflusst unsere Laune und unsere Motivation. Mit der richtigen Musik und den geeigneten Assets wie den Huawei FreeBuds Pro kann die Leistung beim Sport auf das nächste Level gehoben werden.

Ausgestattet mit der intelligenten Dynamic Noise Cancellation, reduzieren die Huawei FreeBuds Pro Umgebungsgeräusche um bis zu 40 Dezibel. Dabei nehmen die Huawei FreeBuds Pro je nach Geräuschkulisse in der „dynamischen Rauschunterdrückung“ automatisch die jeweils beste Einstellung vor. Auf Wunsch des Nutzers lassen sich die Geräusche unterschiedlich filtern und Stimmen können hervorgehoben werden und störende Geräusche werden zudem eliminiert.

Für einen hochwertigen Klang sorgen der Huawei Kirin A1 SoC und die moderne Bluetooth 5.2-Verbindung, die die Latenzzeit auf ein Minimum reduzieren und die Signalstärke verbessern. Insgesamt versprechen die neuen In-Ear-Kopfhörer von Huawei im mitgelieferten Case insgesamt 30 Stunden Hörvergnügen. Huaweis smarte Kopfhörer sehen nicht nur elegant aus, sie passen dank der drei im Lieferumfang enthaltenen Silikonaufsätze in den Größen S, M und L auch in nahezu jedes Ohr.

Drei Mikrofone sorgen bei Gesprächen für eine hohe Qualität und klare Verständlichkeit beim Gegenüber. Die beiden, nach außen gerichteten, Mikrofone nehmen für eine optimale Qualität des Gespräches präzise auf, während das nach innen gerichtete Mikrofon die eigene Stimme deutlicher hörbar macht. Ausgestattet mit vier Modi, sind die Huawei FreeBuds Pro die perfekten Begleiter in jeder Situation – egal welcher Tumult in der Umgebung gerade stattfindet.

Wer diesen Winter gerne ungestört seine Musik genießen will oder unterwegs Gespräche in kristallklarer Qualität führen will, spielt besser mit. Denn wir verlosen im Zuge unseres Adventkalenders ein Set der Huawei FreeBuds Pro.

Preis und Verfügbarkeit

Huawei FreeBuds Pro

Unverbindlicher Richtpreis: 179 Euro

Verfügbare Farben: Silver Frost, Carbon Black, Ceramic White

Verfügbarkeit: ab sofort

https://consumer.huawei.com/at/audio/freebuds-pro/