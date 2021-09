Tag des Denkmals 2021: Denkmal inklusive

Nach der Corona-bedingter Pause 2020 ist der Tag des Denkmals 2021 wieder zurück. Traditionell am letzten Sonntag des Septembers stattfindend, öffnen am 26.9. rund 250 historische Objekte in ganz Österreich ihre Pforten.

Beitragsbild: ©ÖNB

Bereits im Jahr 1995 nahm Österreich mit neun oberösterreichischen Programmpunkten am Tag des Denkmals, eine europaweite Initiative, teil. 1999 wurde er erstmalig bundesweit veranstaltet. Das damalige Motto: „Kirchliche Denkmalpflege in Österreich“ – über 20.000 Besucher konnten verzeichnet werden. In den vergangenen Jahren, sprich vor 2020, nahmen 60.000 Besucher teil und das Motto ist freilich auch ein anderes: Der diesjährige Tag des Denkmals steht unter der Devise „Denkmal inklusive …“. Dabei wurden fünf Schwerpunkte gesetzt:

Oberösterreich nahm erstmals 1995 am Tag des Denkmals teil. Im Bild: Das Stift Kremsmünster. (© Stift Kremsmünster / Kerschbaumer)

Barrierefreiheit

Eine große Herausforderung bei der Restaurierung von Baudenkmälern ist es, diese barrierefrei zu erschließen.

Nachhaltigkeit

In der Regel wurden Denkmäler aus regionalen und aus der Natur gewonnen Baustoffen errichtet, außerdem wird durch den Erhalt der Bodenverbrauch reduziert.

Moderne Architektur

Denkmäler und moderne Architektur schließen sich nicht aus, sondern können sich auch ergänzen.

Religion

Dass Religion früher einen anderen Stellenwert hatte, davon erzählen Denkmäler wie Kirchen, Klöster, Gedenkstätten und Gebetshäuser.

Alltag

Ballsäle, Theater, Kino, Bar: Denkmäler sind allgegenwärtig, aber werden oftmals nicht bewusst wahrgenommen. Der Tag des Denkmals am 29.9.2021 ändert das.

Das vollständige Programme, Anmeldedetails und weitere Informationen: www.tagdesdenkmals.at

Die Volksschule Mannagettagasse verbindet Alltag, moderne Architektur und Denkmal. (© Rupert Steiner, RUNSER/PRANTL)