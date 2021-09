Tudor Black Bay Fifty-Eight Bronze: Neue Materialien braucht das Handgelenk

In einer auf 50 Stück limitierten Auflage legt TUDOR die legendäre Black Bay Fifty-Eight in einer Bronze-Edition auf.

Text: Franz J. Sauer / Fotos: Hersteller

Sag niemals Rolex für Arme zu ihr – Die Verwebungen der Marken Tudor und Rolex sind ebenso hinlänglich bekannt, wie sich TUDOR in den letzten 20 Jahren zu einer eigenen Trademark für schöne und robuste Oyster-Uhren gemausert hat. Fest steht: Der Schatten der großen Schwester-Marke (damit auch das einmal geklärt wird: Tudor gehört nicht Rolex, sondern Rolex und Tudor gehören jeweils zu 100 Prozent zur Hans Wilsdorf Stiftung mit Sitz in Genf) hindert Tudor längst nicht mehr am Strahlen. Und wenige Uhren liefern dafür derart eklektische Beweise wie die Serie Black Bay Fifty Eight.

In Größe, Aussehen und Aufbau ans Original der frühen Sechziger angelehnt, liefert die Black Bay eine Reminiszenz an die legendäre Oyster Prince Submariner von 1954, als Taucheruhren groß in Mode kamen und man an den Erfolg des gleichnamigen Modells von Schwester Rolex mit teilweise gleichen Bauteilen anschloß. Seit 2012 wird die Oyster Prince Submariner nun unter dem Titel Black Bay sozusagen nachempfunden, seit 2016 mit einem eigenen Tudor-Manufakturwerk in der „Auster“. Und mit der limitierten Bronze-Ausgabe liefert Tudor nun ein ­besonderes Sammlerstück der Baureihe an seinen ­exklusiven Kundenkreis.

Aufbauend auf seiner Erfahrung im Umgang mit Bronze, führt TUDOR seine Erforschung mit dem klassischen Material und dessen charakteristischen Alterungseigenschaften fort. Dabei setzt die Marke auf einen prägnanten, vollständig in Bronze gehaltenen Look, eine ästhetische Hommage an die Bronze alter Schiffe und anderer Tiefseetauchausrüstungen. Eine neue Farbpalette auf der Grundlage eines üppigen „Bronzebraun“ ziert das Zifferblatt und die Lünette einer Taucheruhr, deren maritime Wurzeln in jedem Detail hervortreten. Das Modell Black Bay Fifty-Eight Bronze ist exklusiv in etwa 50 TUDOR Boutiquen weltweit erhältlich. Neben seinem kompromisslosen Design bietet es dank dem Manufakturwerk Kaliber MT5400 höchste technische Leistung. Als echte Neuerung kommt die Black Bay Fifty-Eight Bronze auch mit einem Armband komplett in Bronze, versehen mit der bekannten „T-fit“-Schließe nebst Schnellverstellsystem.

Ganz auf 50er-Jahre getrimmt von Band bis Gehäuse. Wenn sich die Bronze beim Tauchen verfärbt, wird die Black-Bay Bronze zum Einzelstück.

TUDOR Black Bay Fifty-Eight Bronze

Bronze-Gehäuse (39 mm), bronzebraunes Zifferblatt, kommt mit 2 Armbändern: vernietetes Armband in Bronze und zusätzlich beigelegtes Textil­armband aus Jacquard-Gewebe, EUR 4.250,-

Bezugsquelle: www.tudorwatch.com