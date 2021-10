Check das ein!

Neue Musik aus Österreich geht immer, oder? Wer sich diesem Statement anschließen kann, bekommt an dieser Stelle einen Tipp von uns aufs Auge gedrückt: KEB kommt aus Oberösterreich und hat soeben seine zweite Single released.

Die heißt „Eingecheckt“ und zeichnet sich durch einen flotten Pop-Groove und eine eingängige Melodie aus. Richtig zum Mitsingen eben. Das Thema ist aber nicht, wie man glauben könnte, der Alltag im Hotel, sondern tatsächlich KEBs erste große Liebe. Eine emotionale Geschichte, wie sie der Singer/Songwriter so gerne erzählt. Ganz nach seinem Motto „Hauptsache true“.

Wer jetzt einen Gusto auf mehr bekommen hat, muss nicht mehr lange warten. Schon im Winter soll die nächste Single droppen und danach geht es an die Arbeit am Debüt-Album. Wir dürfen uns also darauf freuen, demnächst schon mehr von KEB zu hören.