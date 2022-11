Beauty Geschenke zu Weihnachten

Wenn die festliche Jahreszeit beginnt, planen viele von uns ihre Einkaufsliste für die Weihnachtsgeschenke. Auch in diesem Jahr sind Beauty Geschenke aller Art voll im Trend. Aber was ist aktuell angesagt und wann lohnt es sich, die Geschenke zu kaufen?

Foto Header: Mel Poole on Unsplash

Natürlich und nachhaltig

Das Angebot für hochwertige Naturkosmetik, die nachhaltig hergestellt wird, ist in diesem Jahr enorm. Die Konsumenten denken um und setzen auf ausgewählte Produkte. Von der handgemachten Seife aus kleinen Onlineshops bis hin zu Bio-Brands, es ist für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel etwas im Angebot.

Sehr beliebt sind Produkte mit blumigen Duftnoten. Handcremes mit Rosenextrakt oder Badesalze mit Lavendel sind daher immer eine gute Wahl.

Pflegesets für Haut und Haar

Komplette Pflegesets werden fertig angeboten und lassen sich für spezifische Anwendungen zusammenstellen. Ein tolles Geschenk sind Haarpflegesets, die neben dem Shampoo und einer Spülung auch eine Pflegekur umfassen. Zusätzlich können die passenden Stylingprodukte in das Set integriert werden.

Da Gesichtspflegeprodukte genau auf den jeweiligen Hauttyp abgestimmt werden müssen, lohnt es sich, dafür einen Geschenkgutschein zu überreichen. So können die Beschenkten sich selber die passenden Angebote auswählen.

Pflegeaccessoires für den täglichen Gebrauch

Ein echter Trend zu Weihnachten sind hochwertige Pflegeaccessoires. Rosenquarzroller sind besonders gefragt. Sie eignen sich für eine Gesichtsmassage und können die Haut perfekt für die Aufnahme von Pflegeprodukten vorbereiten. Feine Gesichtsbürsten sind für die Reinigung von empfindlicher Haut die passende Wahl. Wiederverwendbare Reinigungspads sind nachhaltig und kosteneffizient – daher sind auch diese unter dem Weihnachtsbaum gern gesehen.

Ein Tigelset für das Anmischen eigener Beautyprodukte ist eine ausgefallene Idee. Dazu können passende Inhaltsstoffe wie Öle und Salben oder auch Naturprodukte geschenkt werden.

Frühzeitig planen und sparen

Kurz vor Weihnachten ziehen viele die Preise an, um dann mit vermeintlichen Preissenkungen Kunden zu locken. Wer hier früh genug plant, kann aber echte Schnäppchen schlagen. So bieten immer mehr Unternehmen einen Black Friday Sale an. Die Idee stammt aus den USA. Dort werden am Freitag nach dem Erntedankfest in nahezu allen Geschäften die Preise zum Teil drastisch gesenkt. Hierzulande bieten viele Händler in den Wochen vor und nach dem US-Feiertag spezielle Sales an, bei denen man für den Weihnachtseinkauf tolle Preise sichern kann.

Mit Coupons und Gutscheincodes lassen sich ebenfalls bei vielen Anbietern niedrige Preise und tolle Schnäppchen sichern. Vor dem Abschluss des Einkaufs am besten im Netz nach aktuellen Codes suchen, um die besten Aktionen nicht zu verpassen.

Ein weiterer Trick sind Weihnachtskalender. Kleine wie große Unternehmen öffnen jeden Tag ein virtuelles Türchen. Oft finden sich dort Sonderangebote oder Rabattaktionen. Um solche Angebote nicht zu verpassen, lohnt es sich, den Shops und Marken in den sozialen Medien zu folgen. Dort werden die digitalen Weihnachtskalender in der Regel vorgestellt.