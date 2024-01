Von 11. bis 13. Jänner gehört die Region Schladming – Dachstein – Gröbming, kurz, das Ennstal erneut den klassischen Automobilen und ihren Fans. Zur 27. Ausgabe der längst legendären Winter-Rallye liefert die automobile Klassiker-Szene ein starkes Lebenszeichen in schwierigen Zeiten: Teilnehmer aus sechs Nationen aufgeteilt auf 18 Automarken bringen ein buntes Starterfeld auf den Dachstein.

Foto Header: Martin Huber

Planai-Classic 2024 – London, Hannover, Rom, Bern, Amsterdam, Gröbming – auf 18 Automarken und 300 Kilometern. Vielfalt gefällt! Unter dieses Motto könnte man den heurigen Ausflug einer Vielzahl an wohlgepflegten Oldtimern ins wunderbare Ennstal stellen.

Zunächst sei klargestellt: Die Startnummer 1 bei der Planai-Classic gehört schon lange mit gutem Grund Sir Johann Kofler mit seiner Gabi, der auch 2024 wieder seinen kampferprobten Healey Silverstone ins Ennstal bringen wird. Aber dennoch wird der britische Bolide mit den Baujahr 1950 heuer nicht das älteste Fahrzeug im Feld sein.

Die Nummer Null tragen Jonas und Gunter Lach auf einem Austin Seven Ulster Special von 1932. Im Vorjahr erstmals dabei und Gastfahrer auf dem Posche 912 aus der Wittner-Collection startet Mr. „Jonnys Garage“ heuer bereits auf eigenem Blech. Ob er mit dem 23 PS starken Vorkriegs-Auto mitten im Winter auch auf Achse aus Hannover anreisen wird, bleibt eher fraglich. Aber – wer weiß?

Die jüngsten Fahrzeuge des Starterfeldes datieren bekanntlich von 1972, hier wird ja seit Jahren die Grenze gezogen. Von 1970 stammt der Saab 96 pilotiert von Alexander Dachauer und Leo Birke. Apropos Exoten: Gespannt dürfen wir auch auf das Gespann Elisabeth und Leopold Heninger sein, die einen historischen Trabant 601 von 1969 ins winterliche Ennstal bringen. Klassiker auf Fleisch und Blut im Starterfeld: Hans-Joachim Stuck, Michael Krammer, Fritz Müller, Hans Peter Spak und Sigi Wolf.

Wie das Wetter mitte Jänner im Ennstal sein wird, kann man wohl noch kaum vorhersehen. Die Erfahrung aus den letzten Jahren prophezeit: Wunderbare Schneefahrbahn am Dachstein und auf der Planai, ob es auch auf den Verbindungsetappen, den Orts-Starts in Gröbming oder Schladming, kurz: auf 300 Kilometern Strecke durch schönste Natur nachweihnachtliches Schneegestöber gibt, wird sich weisen.

Damit sind wir beim Programm: Der Mitte-Jänner-Termin hat sich bewährt, neben Rallye-Check In und Startaufstellung in Schladming geht es traditionell am ersten Abend auf den Dachstein, hernach ins Sporthotel Royer.

Ein ehrgeiziges Programm mit spannenden Neuerungen liefert der zweite Tag, der erstmals eine Wiederholung der Nachtetappe auf den Dachstein bringt und über Preunegg-Rohrmoss und Pruggern/Moosheim zur Nightchallenge auf der Trabrennbahn Gröbming führt, mit Showprogramm und Unerhaltung. Abendveranstaltung im Häuserl im Wald, Mitterberg.

Der dritte Tag gehört, ebenfalls Tradition, den Sonderprüfungen auf dem Alpenflugplatz Niederöblarn, der Bergprüfung auf die Planai sowie der Flower-Ceremony auf dem Wetzlarer Platz im Zentrum Schladming mit anschließender Siegerehrung in der Hohenhaus-Tenne.

Wie schon im Sommer hat sich die Anzahl der Sonderprüfung, der neuen Zeitmessung sei Dank, erhöht. Sportlicher Anspruch auf altem Gerät im winterlichen Ennstal – was will man mehr?

Die Vorfreude ist jedenfalls groß, der Event wird toll!

Foto: Ondrej Kroutil