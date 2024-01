20 Jahre „Saxophone Affairs“ mit Saxolady Daniela Krammer

Sie hat früh begonnen, wenn man sie schon einmal live erlebt hat könnte man schätzen: In der Volksschule. 20 Jahre ist Saxolady Daniela Krammer schon live mit ihrer Band „Saxophone Affairs“ unterwegs. Eine unvergleichliche musikalische Reise mit der Band-Leaderin Daniela Krammer und dem pulsierenden Klang des Saxophons führt uns am 9. Jänner ins Wiener Porgy & Bess.

Saxolady Daniela Krammer hat sich in der Jazzszene längst einen Namen gemacht und beeindruckt das Publikum mit ihrer unverwechselbaren Spielweise. Am 9. Jänner, im jungen neuen Jahr feiert sie nun das 20jähriges Bühnenjubiläum ihrer Band „Saxophone Affairs“ im Wiener Porgy & Bess.

Ihr warmer, ausdrucksstarker Sound und ihre technische Brillanz machen sie zu einer unverwechselbaren Saxofonistin ihrer Generation. Ihre musikalische Reise begann bereits in ihrer Jugend und führte sie von klassischem Saxofonspiel zu ihrer Leidenschaft für den Jazz. Seitdem hat sie mit renommierten Größen der Jazzwelt zusammengearbeitet und zahlreiche beeindruckende Auftritte absolviert.

Es wird ein Abend voller jazziger Rhythmen und mitreißender Melodien und eigenen Kompositionen, interpretiert von Daniela Krammer und begleitet von einer herausragenden Band. Langjährige musikalische Wegbegleiter wie Roland Guggenbichler am Piano, Hans Zinkl an der Gitarre, Oliver Krammer am Schlagzeug und Christoph Petschina am Bass garantieren einen spannenden Musik-Abend. Und wie es bei einem Geburtstagsfest üblich ist, werden Überraschungsgäste erwartet.

Die Saxophone Affairs haben sich im Laufe der Jahre zu einer Institution entwickelt und sind heute nicht mehr aus der Wiener Jazzszene wegzudenken. Der Abend am 9. Jänner wird eine mitreißende musikalische Reise voller Leidenschaft, Talent und Jazz.