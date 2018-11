Wiener Festivals im Herbst 2018 – Let’s swing!

Der Herbst wird bunt statt Grau in Grau: Diese Wiener Festivals ­machen dem November-Blues den Garaus – mit einer feinen Selektion von Jazz, Blues, Folk, Swing und Neuer Musik.

Text: ARinghofer

Noch bis 30/11

Wien Modern

Freunde der Neuen Musik erwartet beim diesjährigen Wien Modern, das bereits zum 31. Mal und heuer zum Thema „Sicherheit“ stattfindet, eine außergewöhnliche Premiere: Zum Auftakt des Festivals spielen die traditionsreichen Wiener Philharmoniker erstmals in ihrer Geschichte Musik des Avantgarde-Pioniers John Cage. Dabei beweisen sie auch noch Mut, denn das komplette Konzert wird ohne Dirigenten über die Bühne gehen. Ein weiteres Gustostückerl ist ebenfalls von Cage inspiriert: „Café Cage“ des Pianisten Marino Formenti, der mit Klaviermusik von John Cage 19 Stunden lang fünf Wiener Kaffeehäuser bespielen wird. Zu er­warten ist eine schöne Klangkulisse von ungewöhnlichen Klaviertönen, Geschirrklappern und Gesprächsfetzen.

wienmodern.at

Noch bis 30/11

ViennaJazzFloor

Der 20. ViennaJazzFloor lädt zu „One Month of Jazz and Blues“ ein. Und zwar mit mehr als 120 Konzerten in zehn Wiener Clubs, wie den altbekannten Locations Jazzland, Reigen, Tunnel sowie im „Jazz-Wohnzimmer“ Miles Smiles oder in der Sargfabrik. Neu dazugekommen ist heuer der 1019 Jazzclub von Walter Schalitz, den Jazzkenner wohl vom „Bird“ kennen und schätzen. Am Programm stehen internationale und heimische Stars sämtlicher Genres – von Blues über Traditionell bis zu Swing und Impro: US-Sängerin und Gitarristin Ava Mendoza, Blues- & Gospel-God Joe Louis Walker oder der Londoner Jazz Comedian Earl Okin. Unter den österreichischen Acts sind u.a. die Epicur Big Band, das Ramsch und Rosen Quartett, Der Nino aus Wien & Ernst Molden. Besonders freuen wir uns auf den Grandseigneur des heimischen Jazz, Richard Österreicher, der mit seinem Quartett aufspielen wird.

viennajazzfloor.at, ig-jazz.at

10/11 – 25/11

KlezMORE Festival

Das KlezMORE hat sich längst „als ein Festival, das sich im Kern mit einer speziellen, jüdisch verwurzelten Spielart von Musik und deren weiterführenden Aspekten zwischen Traditionspflege und Innovation beschäftigt“ (Rainer Krispel), etabliert. Der inter­kulturelle Austausch findet mittels unterschiedlichster Disziplinen statt: von Konzerten und Lesungen über Vorträge und Diskussionen bis hin zu Filmen. So gibt es eine Stumfilm-Matinee mit Livevertonungen sämtlicher Klassiker im Filmhaus Spittelberg. Im mystischen Ambiente der Kirche am Gaußplatz spielen Steve Gander & Friends ein „Tribute to Leonard Cohen“, im Metropol kann man zur Amsterdamer Klezmer Band tanzen und in der Sargfabrik zur Lon­doner Live-Sensation Tantz die Hüften schwingen. Köstlich wird’s bei „Latkes, Kugel & Gefilte Fish“, einer Live-Demonstration jüdischer Küche durch Leah König. Seit über einem Jahr schreibt Daniela Kickl mit spitzer Feder offene Briefe an ihren Cousin und ­Innenminister unserer Alpenrepublik, die sie bei einer Lesung unter dem Titel „Lieber Cousin Herbert“ zum Besten gibt. Da kommt erst recht gute Laune auf.

klezmore-vienna.at

22/11 – 24/11

Blue Bird Festival 2018

Seit 2005 landet im Porgy & Bess der blaue Vogel: Das Blue Bird Festival, gegründet von der Vienna Songwriting Association rund um den Journalisten Klaus Totzler (hier im WIENER-Porträt), bietet jungen bis arrivierten internationalen Musikern aus den Genres Indie-Folk, Alternative Country und Singer-Songwriting eine Bühne. Das Motto dabei: Qualität statt Quan­tität. Das qualitätsvolle Line-up reicht von Alternative Country by Laura ­Gibson aus Oregon und Jazzgesang von Molly Burch aus LA über den kanadischen Songwriter Mathias Korn aka ­The Burning Hell bis hin zum groß­artigen Gitarristen und Songwriter ­Paoul Vignal.

songwriting.at

25/11 – 13/12

Yiddish Culture Festival

„A bissele Mazl“ lautet das Credo der Eröffnungsgala im MuTh, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben im Augarten. Auch dieses Festival hat seinen Fokus auf das Jiddische, und auch hier steht Toleranz zwischen den Kulturen im Mittelpunkt. Dass man dabei nicht bloß „a Mazl“ braucht, sondern auch Mut und Engagement, beweisen hochkarätige Musiker und bekannte Stars aus Theater, Kabarett und Film wie Mercedes Echerer, Erwin Stein­hauer, Cornelius Obonya oder Wolfgang Böck. Geboten wird bestes ­Musikprogramm mit dem famosen ­Gitarrenmeister Harri Stojka, dem Wiener Jüdischen Chor sowie dem renommierten Wiener Klezmer Orchester oder dem Akkordeonvirtuosen Krzysztof Dobrek, der gemeinsam mit dem russischen Violinisten Aliosha Biz auftreten wird.

yiddishculturevienna.at