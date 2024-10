„Give the past a Future“ – Chirimoya Luxury Basics eröffnet ersten Store in Wien

Am Anfang stand der Wunsch nach dem perfekten T-Shirt, nun eröffnet das für Slow-Luxury bekannte Label Chirimoya Fashion seinen ersten Store für Luxury Basics in der Wiener Lindengasse. „Ethically sourced“ ist die Vision, die das junge Gründerteam perfekt in den Kollektionen umsetzt und hochwertige Mode kreiert, die zeitlos und langlebig ist.

Die Geschichte von Chirimoya ist tief mit Wien verbunden. Bereits 2018 und 2019 präsentierte sich die Marke auf der Vienna Fashion Week und dem Take Festival und war bereit, voll durchzustarten. Dann kam Corona und die Pläne mussten verschoben werden. Ursprünglich in Südamerika gegründet, entschied sich das Unternehmen nun mit einem neuen engagierten Team an Fashion-Enthusiasten und derselben zielgerichteten Strategie seine Zentrale von London nach Wien zu verlegen. Und Premium-Basics zu schaffen, die sich durch Langlebigkeit und die Verwendung von ethisch beschafften, einwandfreien Materialien in einer Kombination aus peruanischer Pima-Baumwolle und Alpakawolle auszeichnen.

Das Team hinter Chirimoya

Helmut Schuster, Autor, Mentor Investor und Co-Founder, beschreibt die Entscheidung, das Office nach Wien zu übersiedeln, als eine logische Fortsetzung seiner Leidenschaft für die Stadt: „Wien bietet ein inspirierendes Umfeld und ist für uns der ideale Ort, um nachhaltigen Luxus neu zu definieren. Die Lindengasse, mit ihrer Nähe zur größten U-Bahn-Baustelle der Stadt, symbolisiert unseren Ansatz, langfristig zu denken und Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken.“

Ruben Watts und Helmut Schuster (Foto: Markus Morianz)

Die Eröffnung des Stores wird von einem jungen, dynamischen Team durchgeführt, das sich aus Kosmopoliten zusammensetzt, die zwischen London, Wien, Peru und Kolumbien pendeln. Auch Ruben Watts, Head of Sales and Marketing, und Frederick Jenkyn, Head of Production und Designer, sind hierher übersiedelt und haben jetzt in Wien ihre Basis gefunden.



Ruben Watts begann 2018 bei Chirimoya und brachte seine Expertise in Marketing und Kommunikation sowie seine kreative Erfahrung aus der Musikbranche ein. Er fokussiert sich auf die Marke und ihre Vertriebsstrategien: „Chirimoya steht für Qualität, Einfachheit und einen ganzheitlichen Ansatz. Wir möchten Kleidungsstücke schaffen, die sich wie eine zweite Haut anfühlen und zugleich die Geschichten und Traditionen der Anden in sich tragen.“

Frederick Jenkyn wurde 2016 von Forbes als ‚Must-see Designer‘ ausgezeichnet und leitet seit 2020 das Designteam von Chirimoya. „Die Couture, eine einstmals ehrwürdige Tradition, wurde auf eine Marketingtechnik und ein Branding-Gimmick für Luxusmodehäuser reduziert“, sagt Jenkyn. „Solange sich der Ansatz zu Couture nicht ändert, scheint es im gegenwärtigen Modeklima keinen Platz für sie zu geben, weder international noch lokal, außer als Mittel zur Förderung von Dekadenz und Luxus.“

Jenkyn betont die Bedeutung von ethisch einwandfreien Materialien und

traditionellen Handwerkskünsten in seiner Vision für Chirimoya: „Unsere Produkte sollen eine zweite Haut sein, gefertigt aus hochwertigen, nachhaltig gewonnenen Fasern. Wir verbinden europäisches Handwerk mit den natürlichen und ganzheitlichen Ansätzen der Handwerkskunst aus Kolumbien und Peru, um eine Brücke zwischen Tradition und Moderne zu schlagen. Wir möchten dieses Handwerk bewahren und der Welt die Bedeutung des traditionellen Designs in unserer Produktion zeigen.“ Die Produktpalette umfasst luxuriöse Materialkombinationen aus Pima-Baumwolle und Alpaka-Wolle aus den Anden. Diese hochwertigen Fasern sind nicht nur langlebig, sondern bieten auch ein einzigartig leichtes Tragegefühl

© Liebentritt

Ein Ort der Begegnung und Kreativität

Dieses Tragegefühl hat jetzt eine neue Heimat gefunden. Der neue Store in Wien ist jedoch mehr als nur ein Verkaufsraum. Als Mischung aus Store, Showroom und Atelier zeigt er, dass Nachhaltigkeit und Luxus Hand in Hand gehen können. Luxuriöse Materialkombinationen werden zum Fashion-Statement des neuen Trendsetters der Slow Fashion Bewegung. Zusätzlich öffnet er seine Türen für Künstler aus verschiedenen Bereichen, um als Drehscheibe für kreative Kollaborationen zu dienen. Helmut Schuster, Autor, Mentor und Investor, der das Konzept von Chirimoya von Anfang an maßgeblich geprägt hat, fügt hinzu: „Chirimoya ist meine Leidenschaft. Nach der Wiener Modewoche standen wir kurz vor dem Abheben, dann kam Covid. Doch nichts, was sich lohnt zu tun, ist einfach. Mit einem erweiterten Team und einem neuen Standort verfolgen wir weiterhin unsere Strategie: Nachhaltigkeit durch Langlebigkeit von Premiumprodukten und eine strenge Überwachung unserer Beschaffungs- und Lieferketten.“ Chirimoya setzt auf eine gemeinsame Entscheidungsfindung innerhalb des Teams und legt großen Wert darauf, dass alle Mitglieder uneingeschränkt hinter den Zielen der Marke stehen. Diese Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement sind zentrale Elemente der Unternehmensphilosophie.

Der Shop und Frederyk Jenkyn © Markus Morianz