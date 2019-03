Mundl in Mode – Eine modische Zeitreise ins Wien der 70er

Was tut sich derzeit in der Mode? Retro ist angesagt. Wir begeben uns auf eine modische Zeitreise ins Mundl-eske Wien der 70er-Jahre.



Redaktion & Styling: Alex Pisecker / Foto: Maximilian Lottmann

Der Wiener von gestern

Die größten Errungenschaften in der Entwicklung der Mode sind wohl dem 20. Jahrhundert zuzuschreiben. Es bescherte uns Jeans, T-Shirts und eine Unmenge an anderen Klassikern. Und erst die Materialien – man denke nur an den Einzug von Chemiefasern in die Textilindustrie. Was würden wir ohne Elasthan machen? Socken müssten wieder mit einem Gummi hochgehalten werden. Um uns in die Jeans zu zwängen, würden wir wieder flach am Rücken liegen, den Bauch mordsmäßig einziehen und mit der Beißzange den Zipp malträtieren – die Jeans sollte so sitzen, wie die von Travolta in „Saturday Night Fever“, Szene 1, Times Square, Kamerafokus am Knackarsch.

Der Wiener von heute

Der menschliche Körper besteht aus Kopf, Rumpf und den vier Gliedmaßen. Will man ihn in Kleidung hüllen, dann sind die Möglichkeiten, diese zu gestalten, irgendwann mal begrenzt. Daher greift die listige Modemaschinerie auf bereits Dagewesenes zurück und interpretiert es neu. Sie kreiert Namen, in diesem Fall Retro-Mode. Zusätzlich erklärt man alte Fetzen als super-hype, Nachhaltigkeit gilt als „total modern“, das schlaue Manöver wird als Vintage etikettiert. Zack, ist eine neue Modeströmung geboren. Gut, man muss zugeben, Vintage und Retro sind auch nimmer ganz neu, begleiten sie uns doch schon seit den 90er-Jahren, dem Jahrzehnt, in dem der Mode-Exodus begann. Seit damals kam nichts mehr, außer abgestandenem Marken-Eintopf, in dessen schalem Aroma wir permanent wabern.

Der Wiener von morgen

Die durchtriebene Modebranche hat natürlich das Glück, dass stets neue Generationen nachwachsen, denen man ausgelutschte Trends immer wieder neu verkaufen kann. Wir vom WIENER erinnern uns erst mal daran, was sich ab den 50ern in den Kleiderschränken getan hat, und überlassen es der Kreativität des Individuums, sich wahllos aus dem Fundus zu bedienen. Man darf gespannt sein, was 2019 alles neu aufgekocht wird. Als Vorgeschmack gibt es eine Mundl-esque Jause aus den 70ern.

Hairstylist: Anita Nikolic

Models: Erich Satran, Felix Pisecker und Elvira Trevira

Location: Four Bells – Irish Pub, Schleifmühlgasse 2, 1040 Wien, fourbells.at