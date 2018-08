Das Outfit der Saison – Was trägt der Wiener im Sommer?

Eines gleich vorweg: sommerliche Modetrends sind uns egal. Denn der WIENER springt nicht auf jede Mode­torheit auf. Wir bevorzugen Understatement statt Mode-Overkill.

Text: Alex Pisecker

Im Sommer 2018 tragen wir Jungs Hose und Hemd aufgekrempelt, beides in kühlen Farbtönen. Und warum? Weil es einfach gut ausschaut und man sich leiwand drin fühlt. Der Flash ist die Sonnenbrille, sie spiegelt den Stil der 70er wider.

Der Chronograph am Handgelenk misst geschmeidig den Puls der Zeit. Marco Catruna zeigt uns, wie es geht, und verleiht dem ­Outfit einen mediterran-wienerischen Touch. Er ist Barkeeper im Daniel Moser – Wiener Café und Italian Bar in einem. Das Lokal ist ein Treffpunkt der Wiener. Die Jungs an der Bar kennen die Vorlieben ihrer Stammgäste, ­sehen gut aus und haben den richtigen Schmäh rennen.

Outfit:

Hemd: Gerald Pahr, Used Look, Preis auf Anfrage, runwayvienna.at

Hose: Tommy Jeans, 89,99 Euro, peek-cloppenburg.at

Hut: Müller Hüte, 19,99 Euro, peek-cloppenburg.at

Sonnenbrille: Mykita, Fedor, 465 Euro, mykita.com

Uhr: Breitling, Navitimer 8 Chronograph 5.000 Euro, breitling.com

Schuhe: Converse, Chuck Taylor AS, 64,95 Euro, blue-tomato.com