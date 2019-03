10 Jahre Schlossquadrat Jungwinzer Trophy 2019: Finalist #5 Patrick Altenbacher im Porträt

Patrick Altenbacher aus dem Weinbaugebiet Vulkanland Steiermark rittert mit seinen unvergleichlichen, herkunftstypischen Weißweinen um die Schlossquadrat Jungwinzer Trophy 2019. Wir laden zur Einzelverkostung am 12. März im Gergely’s in Wien Margareten und verlosen dafür 2×2 Karten!



Foto – Header: Herbert Lehmann



Wo einst Vulkane aktiv waren, gedeihen an dessen Hügeln bereits seit 400 v. Christus gehaltvolle Trauben. Die Geschichte des – nomen es omen – Weinbaugebiets Vulkanland Steiermark, wie es heute heißt, beginnt mit den Römern, die den Weinbau erstmals kultivierten, und seit dem Mittelalter ist er ein wichtiger Wirtschaftszweig für die Steiermark.

Wir befinden uns in der Südoststeiermark, die geprägt ist von Schlössern und Burgen, erbaut auf ehemaligen Vulkankegeln. Wie die Riegersburg, ein bekanntes Ausflugsziel, sie thront über den zum Großteil inselartig angelegten Weingärten, und bietet eine herrliche Aussicht auf die sogenannte „steirische Toskana“. Insgesamt erstreckt sich die Weinbauregion Vulkanland Steiermark von der Kurstadt Bad Radkersburg über Klöch bis in Hartberger Land, in dem sich am Ringkogel die höchsten Weingärten auf 650 Metern Seehöhe befinden.

Wer bei seinem Ausflug ein gutes Glaser Wein trinken möchte, begibt sich am besten auf eine der vier südoststeirischen Weinstraßen. Wie die Klöcher Weinstraße, deren westliche Route zu den Weinbauzentren Klöch und weiter nach Tieschen und Pichla führt, die Gegend ist berühmt durch seine weltbesten Traminerweine. Das Vulkanland bietet darüber hinaus eine große Sortenvielfalt an – von einer umfassenden Weißwein-Riege bis hin zu spannenden Rotweinen wie der Blaue Zweigelt. Aufgrund des feuchtwarmen Klimas und der fruchtbaren Böden aus vulkanischem Tuff, Basalt, Sand, Lehm, Schiefer und Gneis ist allen Weinen eine sehr feine, mineralische Würze gemein.

Zwischen den Hügeln der Klöcher Weinstraße, befindet sich in Tieschen das Weingut Altenbacher, ein sehr guter Einkehrtipp für durstige Wanderer. Juniorchef und Kellermeister Patrick Altenbacher sorgt im Familienbetrieb für frischen Schwung. 2003 stellte man von einem gemischten landwirtschaftlichen Betrieb auf Weinbau um, zugleich wurde der Keller und der Buschenschank neu errichtet, 2018 folgte eine Vinothek und ein Verkaufsraum. Und auch wurden 80 Prozent der 6,5 Hektar Weingärtenflächen erneuert, darunter befinden sich die Rieden Pum, Patzenberg und Strandl.

Der Jungwinzer legt großen Wert auf einen herkunfstypischen Ausbau seiner Weine und bleibt dabei immer „im Einklang mit der Natur“, wie er betont. Im Fokus des 26-Jährigen liegen ganz klar Weißweine: Welschriesling, Weißburgunder, Gelber Muskateller, Sauvignon Blanc, Morillon, Grauburgunder sowie der berühmte Traminer mit seinem herrlichen Rosenduft.

10 Jahre Schlossquadrat Jungwinzer Trophy 2019

2009 hatten die Gastroprofis des Schlossquadrats in Wien Margareten die grandiose Idee, junge heimische Winzer zu fördern. In Kooperation mit dem SALON Österreich Wein initiierte man die Jungwinzer Trophy, bei der Talente unterstützt werden, die nicht älter als 30 Jahre alt sind. „Die Teilnahme an der Schlossquadrat Trophy ist für unsere Nachwuchs-Winzer eine gute Gelegenheit, ihre Weine in der Bundeshauptstadt zu präsentieren“, konstatiert Willi Klinger, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing. Ein Erfolgskonzept, denn auch zehn Jahre später sind die Verkostungen bei Weinkennern sehr beliebt.

Wie läuft die Trophy ab? Bei der Vorentscheidung hat ein Expertenteam die eingereichten Weine blind verkostet und nach einem 20-Punkte-Schema bewertet. Dieses Jahr wurden sechs Finalisten aus Weinbaugebieten in Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland ermittelt. Nach dem Auftakt im Oktober im Gergely’s werden die edlen Tropfen der jungen Winzer-Talente bei monatlichen Einzelverkostungen vorgestellt.

Welcher Wein am vollsten mundet, wird bei der Jubiläumsfeier und dem Grande Finale der Schlossquadrat Jungwinzer Trophy am 21. Mai 2019 eruiert: Die anwesenden Gäste haben dort die Gelegenheit, für ihren Favoriten zu voten, eine ausgewählte Fachjury wird außerdem ihre Expertise dazu abgeben. Der Jungwinzer des Jahres kann sich neben weiteren Preisen die begehrte Glastrophäe „Schlossquadrat Trophy 2019“ auf sein Weingut holen – und damit seinen Winzer-Erfolg weiter ausbauen.

Termine & Finalisten

12. März 2019: Patrick Altenbacher, Weingut Altenbacher, Vulkanland Steiermark

9. April 2019: Jakob Jakope, Weingut Kästenburg, Südsteiermark

21. Mai 2019: Finale Schlossquadrat Trophy 2019 mit allen sechs Jungwinzern, Moderation: ÖWM-Chef Willi Klinger

Anmeldung: info@schlossquadr.at oder 01/544 07 67

Veranstaltungsort: ­Restaurant Gergely’s im Schlossquadrat, Schlossgasse 21, 1050 Wien

Zeitpunkt: jeweils 18 Uhr bis 22 Uhr

Infos: Schlossquadrat-trophy.at; facebook.com/schlossquadrat.wien

